Cuesta creer que luego de ser elegido como el mejor jugador del Torino la última temporada, donde incluso llegó a ser capitán, el defensor chileno Guillermo Maripán comenzara la campaña 2025-26 de la Serie A en el banco de suplentes.

Todos los dardos apuntan hacia el nuevo entrenador del cuadro granate, Marco Baroni, quién explicó su decisión de marginar al seleccionado nacional en que “en base a la posición en la cancha. Al tener un jugador zurdo, preferí alinear a otro“. Pero su apuesta fracasó.

Torino sufrió una estrepitosa goleada por 0-5 en su visita al Inter de Milán, con goles de Alessandro Bastoni (18′), Marcus Thuram (36′, 62′), Lautaro Martínez (51′) y Ange-Yoan Bonny (72′), lo que motivó a sus hinchas a exigirle al técnico la presencia en cancha de Maripán. Ante ello, mostró su excusa.

La excusa del DT de Torino para marginar a Maripán

Ya es el segundo juego consecutivo que el chileno se queda en la banca por decisión del técnico que llegó en julio al conjunto turinés, pues ya lo marginó del juego por Copa Italia, donde vencieron por 1-0 al Módena. Para Barone es una decisión técnica.

“Aquí no hay ningún caso Maripán. Él siempre ha jugado en pretemporada”, se excusa el DT de Torino, para luego afirmar que “esta noche tomé una decisión diferente, no por el jugador en sí”, en referencia al ingreso del marroquí Adam Masina.

Ante la preocupación de los hinchas por la marginación del chileno, Baroni prefirió tirarla para el córner y se despachó una frase hecha, al decir que “Maripán es un jugador fuerte y tendrá espacio en el equipo”. Muchos ya no le creen.

¿Cuándo vuelve a jugar el cuadro granate?

Por la segunda fecha de la Serie A italiana, Torino jugará su primer encuentro de la temporada como local en el Estadio Olímpico de Turín, cuando este domingo 31 de agosto desde las 12:30 horas (de Chile) enfrentará a Fiorentina.

Los números del chileno en “El Toro”

Desde su llegada al club en agosto del 2024, proveniente del Mónaco francés, Guillermo Maripán disputó entre liga y copa en Italia un total de 2.431 minutos en cancha durante 29 juegos, en los cuales registró un gol y una asistencia, donde recibió cuatro tarjetas amarillas y una expulsión.

