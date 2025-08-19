El pasado fin de semana, el Torino, equipo de Guillermo Maripán, se enfrentó al Moderna por la Copa Italia y, a pesar del triunfo por la cuenta mínima, hubo una inesperada ausencia en la cancha que no pasó inadvertida: la del defensor chileno.

Maripán recibió un inesperado portazo en el equipo de la Seria A, ya que tras su llegada a Italia en 2024, luego de su salida del Mónaco, se ha convertido en una pieza fundamente. Por ello, su ausencia en el último duelo llamó la atención de los hinchas del cuadro italiano.

Nuevo DT del Torino toma firme decisión con Maripán

Pero esta decisión no habría sido al azar, ya que el entrenador que asumió en junio, Marco Baroni, explicó su decisión tras el encuentro. “Fue mi decisión, basada en la posición en la cancha. Al tener un jugador zurdo, preferí alinear a otro en este momento”, recoge ToroNews.

“Guillermo sigue siendo un jugador muy importante; También tiene una carga de trabajo particularmente pesada y cuando la aligere estará mejor”, agregó.

En la misma línea, fue consultado por las posibles salidas en el club. “No me gusta hablar del mercado de fichajes. Mantenemos un contacto estrecho con los dueños y el director técnico”.

“Cada partido y cada día es una evaluación, así que sabemos qué necesita el equipo, pero luego discutimos las posibles soluciones que presenta el mercado. Desde esta perspectiva, trabajamos juntos en todos los aspectos”, agregó.