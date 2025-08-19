Alexis Sánchez y Damián Pizarro salen del congelador y protagonizan un bochorno monumental

Uno de los protagonistas del mercado de fichajes fue una vez más Alexis Sánchez, quien tenía muchas ganas de salir de Udinese, sin embargo, se quedó sin opciones y se mantiene en el equipo italiano.

El delantero chileno insiste en mantenerse en el fútbol europeo, de hecho sonó fuerte en el poderoso Fenerbahçe turco, aunque la opción se cayó y no se movió de Friuli.

Alexis tiene que remar desde atrás en Udinese, porque no entra en la consideración del entrenador Kosta Runjaic, por lo que se espera que otra vez sume muy pocos minutos en el cuadro italiano.

Alexis Sánchez y Damián Pizarro juegan en papelón de Udinese

Los jugadores titulares de Udinese estuvieron presente este lunes en el triunfo por 2-0 ante Carrarese por la Copa Italia, donde Alexis Sánchez y Damián Pizarro no fueron considerados.

Este martes los suplentes del elenco Bianconeri jugaron un amistoso ante el modesto Cjarlins Muzane de la Serie D italiana, donde los jugadores chilenos vieron acción.

Damián Pizarro jugó todo el segundo tiempo y Alexis Sánchez ingresó a los 57 minutos, pero no pudieron aportar en la dura derrota por 3-2 ante el pequeño elenco de la cuarta categoría italiana.

Alexis y Pizarro, por ahora, siguen en la disciplina de Udinese, pero queda claro que serán actores de reparto y ni en el equipo suplente pueden ser importantes.

¿Cuándo y a qué hora juega Udinese vs Hellas Verona por la Serie A?

El debut de Udinese en la Serie A 2025-2026 será este lunes 25 de agosto, cuando desde las 12:30 horas de Chile reciba a Hellas Verona.

