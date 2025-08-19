Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
TV chilena

“Era romántico, pero se acabó cuando…”: rostro de TNT Sports culpa a Alexis tras fin de desconocido romance

Fugaz relación salió al destape por parte de popular conductora de la señal deportiva, con detalles inéditos del día a día con Sánchez.

Por Nelson Martinez

Alexis y su fugaz romance.
© Instagram / TNT SportsAlexis y su fugaz romance.

Mientras Alexis Sánchez sigue sin encontrar equipo en Europa, a la espera de su situación con Udinese, desde Chile volvió a hacer noticia y esta vez fuera de la cancha.

Es que el delantero de la selección chilena también da que hablar en la farándula nacional, donde un desconocido romance salió a la luz de la que fue su ex “pareja” durante el 2023 y que hoy milita en TNT Sports.

Se trata de Camila Campos, conocida como Camilísima y que hoy está al mando del programa Máximas, junto a Melina Noto y Maly Jorquiera. La mujer fue noticia también el año pasado en una entrevista con Carlos Palacios, cuando el ex albo se hizo viral con el “¿te pusiste nerviosa?.

Alexis y su historia de amor

Camilísima participó del programa Only Fama, Mega, donde reveló detalles del desconocido romance con Alexis Sánchez, quien se habría molestado al final y detonó el quiebre.

“Lo conocí, nos juntamos, lo pasamos bien. No lo llamaría una relación, fueron cuatro meses de romance. Al principio era super reservado, tímido, preocupado, romántico, es muy caballero, comida romántica a la luz de las velas, flores”, partió diciendo la conductora de TNT Sports.

Publicidad

Fue ahí que siguiendo con los atributos del Niño Maravilla, Camila Campos reveló cómo pasó todo del amor al distanciamiento total, diciendo que Alexis era de “un buen vino, conversación, pero de ahí a algo como formal, no”.

“Se filtra en la prensa cuando me iba al reality Tierra Brava (2023), él estaba en Italia, le explico y como que ‘jajá si claro’ (su respuesta), cada quien siguió su camino”, cerró.

Publicidad
Lee también
Claudio Palma revela la depresión que lo sacó de TNT Sports
Chile

Claudio Palma revela la depresión que lo sacó de TNT Sports

Golpazo en la TV: recordado rostro de CDF y Fox Sports ficha en DirecTV
Chile

Golpazo en la TV: recordado rostro de CDF y Fox Sports ficha en DirecTV

Colo Colo es el que más sufre por la deuda del fútbol chileno a TNT
Colo Colo

Colo Colo es el que más sufre por la deuda del fútbol chileno a TNT

El Bloque de ByN que quiere a Quinteros para reemplazar a Almirón
Colo Colo

El Bloque de ByN que quiere a Quinteros para reemplazar a Almirón

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo