Mientras Alexis Sánchez sigue sin encontrar equipo en Europa, a la espera de su situación con Udinese, desde Chile volvió a hacer noticia y esta vez fuera de la cancha.

Es que el delantero de la selección chilena también da que hablar en la farándula nacional, donde un desconocido romance salió a la luz de la que fue su ex “pareja” durante el 2023 y que hoy milita en TNT Sports.

Se trata de Camila Campos, conocida como Camilísima y que hoy está al mando del programa Máximas, junto a Melina Noto y Maly Jorquiera. La mujer fue noticia también el año pasado en una entrevista con Carlos Palacios, cuando el ex albo se hizo viral con el “¿te pusiste nerviosa?.

Alexis y su historia de amor

Camilísima participó del programa Only Fama, Mega, donde reveló detalles del desconocido romance con Alexis Sánchez, quien se habría molestado al final y detonó el quiebre.

“Lo conocí, nos juntamos, lo pasamos bien. No lo llamaría una relación, fueron cuatro meses de romance. Al principio era super reservado, tímido, preocupado, romántico, es muy caballero, comida romántica a la luz de las velas, flores”, partió diciendo la conductora de TNT Sports.

Fue ahí que siguiendo con los atributos del Niño Maravilla, Camila Campos reveló cómo pasó todo del amor al distanciamiento total, diciendo que Alexis era de “un buen vino, conversación, pero de ahí a algo como formal, no”.

“Se filtra en la prensa cuando me iba al reality Tierra Brava (2023), él estaba en Italia, le explico y como que ‘jajá si claro’ (su respuesta), cada quien siguió su camino”, cerró.

