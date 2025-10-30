Este domingo 2 de noviembre, puede haber un nuevo campeón en Liga de Primera. Si Coquimbo Unido derrota a Unión La Calera, conquistará el “Huemul de Plata” por primera vez en su historia. Ahora, si no gana y sí lo hace Universidad Católica a O’Higgins se mantiene la pelea por el título.

Por ese motivo, desde la ANFP se oficializó el cambio en la programación de estos dos duelos por la jornada 26, lo que obligará a la cadena TNT Sports, dueña de los derechos de transmisión del fútbol nacional a extremar sus recursos.

De cara a este fin de semana que puede ser definitorio en nuestro balompié, la señal de Machasa detalló por cuáles de sus señales emitirá los duelos de Coquimbo y Católica, los cuales irán de forma simultánea a partir de las 17:30 horas.

Las señales de TNT Sports que emitirán la definición por el título

La transmisión de ambos encuentros comenzará a partir de las 17.10 horas, con motivo de los duelos en simultáneo de la última fecha en Primera B. Tras lo mismo se dividirán las señales tanto en Claro Arena como en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

El encuentro entre Universidad Católica y O’Higgins será emitido de forma exclusiva por TNT Sports Premium; mientras que el lance de Coquimbo con La Calera, donde puede haber campeón, se transmitirá por la señal básica de TNT Sports.

Al mismo tiempo, desde la cadena informan que ambos compromisos de este domingo se podrán ver en paralelo por medio de su plataforma de streaming HBO Max.

¿Qué debe pasar para que haya campeón?

En esta jornada 26 en Liga de Primera puede haber nuevo monarca, que es Coquimbo Unido. La forma más segura de que consiga el objetivo es ganar a La Calera por cualquier resultado. La opción más arriesgada es que no gane y Católica empate o pierda con O’Higgins.

La programación de los encuentros

DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE

Universidad Católica vs. O’Higgins / 17:30 horas / Claro Arena / TNT Sports Premium y HBO Max

Coquimbo Unido vs. Unión La Calera / 17:30 horas / Estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso / TNT Sports y HBO Max

