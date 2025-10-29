La Liga de Primera 2025 entra en etapas decisivas en su lucha por el título. Coquimbo Unido está a un empate de bajar su primera estrella y por lo mismo la programación debe estar a la altura de tal hito en nuestro fútbol chileno.

Esto lo decimos porque la ANFP resolvió reordenar los partidos para este fin de semana, esto en pos de que los piratas puedan festejar en cancha y no antes de tiempo pensando en su compromiso ante Unión La Calera.

Y el duelo afectado será el de Universidad Católica vs O’Higgins, encuentro que además de ser importantísimo para el Chile 2 de la próxima Copa Libertadores, tiene mucho que decir respecto a la opción de que Coquimbo sea campeón.

La ANFP reprograma el Universidad Católica vs O’Higgins

El duelo entre cruzados y rancagüinos, que en un principio se iba a jugar este sábado 1 de noviembre a partir de las 20:30 horas en el Claro Arena, ahora se jugará el domingo 2 a las 17:30 en la precordillera. Con esto, el pitazo inicial será en paralelo al partido entre Coquimbo y La Calera en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Coquimbo Unido está a solo un punto de ser el flamante campeón de la Liga de Primera 2025. | Foto: Photosport.

Con esto, los piratas podrán ser campeones en caso se empatar ante los caleranos independiente del resultado entre la UC y O’Higgins. Cabe recordar que si cruzados y rancagüinos empataban el sábado por la tarde, Coquimbo entraba a su partido el domingo siendo matemáticamente ya campeón.

Así se definirá el título de la Liga de Primera 2025 en esta fecha 26

Domingo 2 de noviembre