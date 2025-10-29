Es tendencia:
Goleador histórico de Coquimbo Unido compara a Zavala con otro ex Pirata: “Les pasa lo mismo, deben…”

El eterno Eugenio Julio, artillero histórico de los Piratas, elogió las condiciones de Zavala y lo puso en un caso similar al de otro velocísimo jugador que pasó por el puerto.

Por Jorge Rubio

Cristián Zavala fue muy valorado por el imborrable artillero Eugenio Julio.
Coquimbo Unido recibió a Cristián Zavala a préstamo para disputar la segunda parte de la temporada 2025. Y ha sido un aporte relevante en la ofensiva aurinegra: en ocho partidos con los Piratas, el puentealtino cosecha cuatro asistencias.

Qué duda cabe, es un abrelatas ideal para el juego que hace el equipo dirigido por Esteban González, inminente campeón de la máxima categoría en el fútbol chileno. En ese contexto, RedGol tomó contacto con Eugenio Julio, un icónico artillero del Barbón.

De hecho, Julio es el goleador histórico de la institución con 102 conquistas. Y sabe perfectamente cuál es la receta para revivir al ex jugador albo, quien vive su segundo ciclo como filibustero. “Zavala es un chico al que deben mimarlo”, expresó el otrora ariete que también pasó por Colo Colo.

“Es un jugador a querer, abrazar. Lo mismo pasa con (Rubén) Farfán. Lo apapachaban y rendía. Se va a otro equipo y no es lo mismo”, aseguró Eugenio Julio sobre el Rayo, quien hoy en día milita en Deportes Iquique. En los aurinegros, el oriundo de El Melón disputó 120 partidos. Anotó 12 tantos y regaló 13 pases-gol.

Eugenio Julio apunta que Cristián Zavala encontró su lugar en Coquimbo Unido

El histórico artillero de Coquimbo Unido piensa que Cristián Zavala tiene un buen lugar para despuntar en el puerto. “Encuentra acá su segundo aire”, manifestó Eugenio Julio en esa conversación que tuvo con nuestro querido Florete. Ha tenido todas las oportunidades que no dispuso con Jorge Almirón en el Cacique.

Y le dan la oportunidad a un tipo que tiene una velocidad tremenda, una buena técnica. Los otros chicos igual, (Benjamín) Chandía también creció mucho”, sentenció Julio, aquel ariete que formó parte del equipo de José Sulantay que fue subcampeón en Chile y jugó por primera vez la Copa Libertadores.

De momento, el equipo del Chino González debe afinar detalles para recibir a Unión La Calera en el partido que puede desatar la fiesta total. El duelo está pactado para el domingo 2 de noviembre a las 17:30 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Incluso un empate podría consagrarlos, pero dependerían de Universidad Católica. Lo más rápido es lograr otro triunfo. El tiempo dirá…

Así va Coquimbo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Coquimbo Unido es el cómodo líder e inminente campeón de la Liga de Primera 2025, que este fin de semana jugará la fecha 26. Son 30.

