Cristián Zavala le tira una indirecta a Colo Colo al hablar de su futuro: “Me gustaría jugar…”

Coquimbo Unido está ad portas de hacer historia, porque este domingo frente a Unión La Calera se puede coronar por primera vez como campeón de la Liga de Primera.

Los Piratas están realizando un campañón y suman 62 puntos, a falta de cinco fechas para el final del fútbol chileno. Todo un récord.

Una de las buenas figuras del cuadro que dirige Esteban González es el delantero Cristián Zavala, quien llegó en calidad de cedido a mitad de temporada desde Colo Colo, donde no era tenido en cuenta.

Cristián Zavala quiere jugar la Copa Libertadores con Coquimbo Unido

Zavala tuvo un buen partido este domingo ante O’Higgins y tras la victoria por 1-0 habló con radio ADN, donde dejó en claro que está muy a gusto en Coquimbo Unido.

“Salí en el momento indicado, creo que era lo que yo estaba buscando. Tú que eres más cercano a Colo Colo, yo estaba buscando la salida y estoy feliz acá“, le dijo el puntero al reportero Cristián Alvarado.

“Lo primero que me indicó el profe es que iba a jugar, que tuviera confianza, que recuperara lo que venía haciendo en el pasado”, agregó.

Cristián Zavala en la victoria ante O’Higgins. Foto: Jorge Loyola/Photosport

Cristián Zavala termina contrato con Coquimbo a finales de 2025 y tiene que volver al Cacique, dueño de su carta, aunque dejó en claro que su deseo es seguir siendo Pirata.

“Lo tienen que ver los dirigentes, sólo Dios sabe lo que va a pasar, pero que sea lo mejor para mi carrera. Me gustaría jugar la Libertadores con Coquimbo. En este equipo he estado en todas; ascendimos de Primera B a Primera A, me fui al descenso con Coquimbo, jugué la semifinal (de Copa Sudamericana) con Coquimbo y creo que sería lindo estar en el Francisco Sánchez en la Copa Libertadores”, cerró Zavala.

