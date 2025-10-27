Este icónico arquero que debutó profesionalmente en Coquimbo Unido y fue citado a un Mundial con la selección chilena sabe que el Mono Sánchez es una especie de heredero suyo. Se trata de un golero que Nelson Acosta tuvo siempre muy bien considerado.

Que alguna vez recibió severas críticas por una fuerte infracción sobre Ivo Basay que sacó varios meses de las canchas al goleador de Colo Colo. Sí, más de algún lector experimentado habrá notado que las referencias son para Carlos Tejas, quien sabe que el Pirata está a punto de ganar su primer título en la máxima categoría del fútbol chileno.

En ese contexto, Carlos Tejas atendió el llamado de RedGol. Conversó con nuestro querido Florete. “Falta todavía. Un punto. Mientras no esté ganado, no se puede decir nada. No hay que cantar victoria, acuérdese lo que le pasó a Católica. Y acá tienen claro eso, la gente coquimbana ha sido muy respetuosa con eso”, manifestó el iquiqueño.

Carlos Tejas y esa jugada ante Ivo Basay. (Captura Penal Largo).

¿Qué le ha parecido la actuación del Mono Sánchez?

Mono Sánchez ha estado extraordinario este año. Le entrega mucha confianza al equipo, es un referente. Muy contento por lo que ha hecho.

¿Tienen muchas cosas similares?

Quizá tenemos muchas cosas en común: ser valiente, agresivo en balones detenidos. Mandar mucho dentro de la cancha. En esas cosas nos parecemos mucho. En este momento está muy bien, he seguido los partidos. Lo he visto en vivo, es un arquero que le da confianza. Y con eso, juegas tranquilo arriba.

Diego Sánchez ha sido una de las grandes figuras de Coquimbo Unido. (Jorge Loyola/Photosport).

Carlos Tejas: del Mundial de Francia con la selección chilena a cruzar los dedos por el título de Coquimbo Unido

Carlos Tejas se llevó un gran recuerdo del Mundial de Francia 1998, pues volvió con un polerón del golero italiano Gianluca Pagliuca, tenida que utilizó en más de alguna ocasión. Pero no sólo el Mono Sánchez se lleva su atención de la plantilla que tiene a Coquimbo Unido como inminente campeón.

Carlos Tejas en acción por O’Higgins ante Manuel Villalobos en la U de Chile. Fue en 2008. (ANDRES PINA/PHOTOSPORT).

¿Qué otros jugadores del Coquimbo Unido 2025 valoras?

Creo que Coquimbo está en el primer lugar porque ha hecho un conjunto. Todos son partícipes de esta campaña. Todos corren, bajan, suben. Hay algunos jugadores que marcan diferencia, como (Alejandro) Camargo y (Matías) Palavecino, son extraordinarios. Pero los otros hacen la pega del obrero: correr, trancar y no dar ninguna pelota por perdida.

¿Hay similitudes entre José Sulantay y Esteban González?

Cosas parecidas. La agresividad para jugar, la intensidad. Hacer valer la localía. Eso nos transmitía mucho don José: que de local teníamos que ser fuertes. Tiene una hinchada que te alienta todo el partido y eso, aunque la gente no lo crea, ayuda mucho en la cancha.

Esteban González fue elogiado por Carlos Tejas. (Pepe Alvujar/Photosport).