Esteban González reveló inesperado gesto de Claudio Bravo: “Le da un valor más a nuestro trabajo”

Coquimbo Unido dio un importante paso hacia el título este domingo 26 de octubre al derrotar por la cuenta mínima a O’Higgins de Rancagua en el estadio El Teniente de Rancagua, gracias a la solitaria anotación de Matías Palavecino (46’).

Los piratas de esta forma sumaron la victoria número 19 de la temporada que lo mantiene en el 1° puesto de la tabla de posiciones, pero ahora con 62 unidades y a solo una victoria de coronarse campeón del certamen nacional.

Es en ese contexto donde Esteban González, DT de Coquimbo, se dio el tiempo de hablar con la prensa y se refirió a un sorpresivo gesto realizado por Claudio Bravo tras el mencionado duelo ante los celestes, lugar donde el ex portero de La Roja se encontraba tras haber sido homenajeado por el elenco rancagüino.

ver también Claudio Bravo elogia al Mono Sánchez tras su noche de gloria: “Dámelo siempre”

Los elogios de Claudio Bravo al puntero del fútbol chileno:

Durante el diálogo con la prensa, Esteban González reveló el intercambio de palabras que tuvo con Claudio Bravo tras el partido.

“Nos encontramos, nos conocemos hace mucho tiempo”, contó el técnico, antes de agregar: “Nos felicitó por la campaña y yo lo felicité por su carrera. Agradezco sus palabras, le da un valor más a nuestro trabajo” cerró el DT nortino.

Desmiente la cábala de no hablar

El ex director técnico de Deportes Concepción se dio el tiempo de hablar de una supuesta “cábala” que la prensa le habría adosado y las diferencias que percibe en el trato hacia los entrenadores nacionales en comparación con los extranjeros, al respecto dijo:

Publicidad

Publicidad

“Yo conozco el medio, sé que un acento extranjero es llamativo acá. Por eso digo que hablen los jugadores en la cancha. Yo siempre he hablado, no sé de dónde sacaron que no hablaba porque es cábala” indicó.

Tras ello, cerró su declaración con la siguiente reflexión: “Sé cómo se manejan las situaciones en Santiago. Saber conocer el medio, me ha servido. A él le pasó también cuando comenzó su carrera. Pero no es fácil en el medio chileno. Cuando llega un extranjero que habla bonito se le hace más fácil. Para nosotros nos queda seguir preparándonos y todo esto es de los jugadores”.

El próximo partido de Coquimbo Unido

Tras el triunfo ante O’Higgins de Rancagua, Coquimbo Unido verá acción frente a Unión La Calera por la fecha 26 de la Liga de Primera el próximo domingo 2 de noviembre a las 17:30 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Publicidad