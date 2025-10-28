Coquimbo Unido está a un triunfo de conseguir el título de la Liga de Primera. La temporada de los piratas ha sido casi perfecta, con 19 victorias, cinco empates y apenas una derrota, y puede gritar campeón este mismo fin de semana en el Francisco Sánchez Rumoroso.

El equipo del puerto viene de un épico 1-0 sobre O’Higgins en El Teniente. Mono Sánchez contuvo un penal de Bryan Rabello a los 90’+12 para darle otros tres puntos al Pirata y, además, confirmar su presencia en la siguiente Copa Libertadores 2026.

En la IV Región ya preparan las celebraciones para este fin de semana, porque un triunfo de Coquimbo Unido sobre Unión La Calera este domingo 2 de noviembre le dará al Pirata su tan anhelado título.

Y es en medio de eso, Alí Manouchehri, alcalde de Coquimbo, confirmó una esperada noticia: inversión para que se dispute la Copa Libertadores en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Coquimbo Unido está clasificado a la Copa Libertadores 2026 | Photosport

En Coquimbo confirman inversión en el Francisco Sánchez Rumoroso para la Copa Libertadores

“Vamos a cambiarle toda la iluminación al estadio. Son cerca de 950 millones de pesos, para cumplir con los requisitos Conmebol y albergar partidos internacionales. Cambiaremos las butacas. Vamos a hacerle cariño al estadio para volver a recibir la Copa Libertadores“, dijo en Radio ADN.

“Estuvimos analizando cambiar el césped, pero nos costaba lo mismo que la iluminación, pero con un buen tratamiento, podemos tener bien la cancha”, destacó.