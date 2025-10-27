Ya es oficial. Hasta la mismísima Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó este fin de semana que Coquimbo Unido es el primer equipo chileno que aseguró su lugar en la edición 2026 de la Copa Libertadores.

A la espera de la segura consecución del primer título en toda su historia, el cuadro “pirata” volverá al máximo certamen continental tras su única participación en el mismo, pese a tener como mejor campaña internacional la semifinal de Sudamericana 2020.

La única vez que Coquimbo jugó la Copa Libertadores fue en el siglo pasado, específicamente en 1992, luego de ser subcampeón del fútbol nacional por detrás del tricampeón Colo Colo. Y su participación ocurrió de forma bastante peculiar.

La única vez de Coquimbo en Copa Libertadores

En aquella edición, por primera vez en la historia se registró un grupo de cinco clubes, donde los aurinegros fueron parte de la Zona 1, donde junto con los albos y Universidad Católica enfrentaron a los argentinos Newell’s Old Boys y San Lorenzo.

En aquella Libertadores, Coquimbo era dirigido técnicamente por la leyenda José Sulantay, y en su plantel tenía nombres que con el tiempo serían reconocidos como Luis Fuentes, Williams Alarcón padre, Juan Carreño y Pedro “Heidi” González.

Sin embargo, aquella campaña no fue lo soñada por sus hinchas. Terminó como colista del Grupo 1 con seis derrotas, un empate y una victoria, que se produjo el 26 de febrero de 1992, cuando derrotaron en el viejo Estadio Francisco Sánchez Rumoroso a Católica por 3-2.

La campaña “pirata” en el torneo continental

DÍA PARTIDO ESTADIO GOLES COQUIMBO 18 de febrero Colo Colo 1-0 Coquimbo Unido Monumental No hubo 26 de febrero Coquimbo Unido 3-2 Universidad Católica Francisco Sánchez Rumoroso Pedro González x3 3 de marzo Newell’s Old Boys 3-0 Coquimbo Unido Parque Independencia No hubo 6 de marzo San Lorenzo 3-0 Coquimbo Unido José Amalfitani No hubo 17 de marzo Coquimbo Unido 1-1 Colo Colo Francisco Sánchez Rumoroso Cristián Olguín 25 de marzo Universidad Católica 5-1 Coquimbo Unido San Carlos de Apoquindo Juan Carlos Araya 31 de marzo Coquimbo Unido 1-2 Newell’s Old Boys Francisco Sánchez Rumoroso Javier Toledo 3 de abril Coquimbo Unido 0-1 San Lorenzo Francisco Sánchez Rumoroso No hubo

