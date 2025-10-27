Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Coquimbo Unido

Con José Sulantay y “Heidi” González: La única vez de Coquimbo en Copa Libertadores

Luego de conseguir esta temporada su clasificación al certamen continental, recordamos la única vez que jugó este torneo, de una forma peculiar.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Coquimbo Unido jugó por única vez la Copa Libertadores en 1992
© ArchivoCoquimbo Unido jugó por única vez la Copa Libertadores en 1992

Ya es oficial. Hasta la mismísima Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó este fin de semana que Coquimbo Unido es el primer equipo chileno que aseguró su lugar en la edición 2026 de la Copa Libertadores.

A la espera de la segura consecución del primer título en toda su historia, el cuadro “pirata” volverá al máximo certamen continental tras su única participación en el mismo, pese a tener como mejor campaña internacional la semifinal de Sudamericana 2020.

La única vez que Coquimbo jugó la Copa Libertadores fue en el siglo pasado, específicamente en 1992, luego de ser subcampeón del fútbol nacional por detrás del tricampeón Colo Colo. Y su participación ocurrió de forma bastante peculiar.

No hubo título, pero…: Coquimbo Unido asegura la clasificación a Copa Libertadores 2026

ver también

No hubo título, pero…: Coquimbo Unido asegura la clasificación a Copa Libertadores 2026

La única vez de Coquimbo en Copa Libertadores

En aquella edición, por primera vez en la historia se registró un grupo de cinco clubes, donde los aurinegros fueron parte de la Zona 1, donde junto con los albos y Universidad Católica enfrentaron a los argentinos Newell’s Old Boys y San Lorenzo.

En aquella Libertadores, Coquimbo era dirigido técnicamente por la leyenda José Sulantay, y en su plantel tenía nombres que con el tiempo serían reconocidos como Luis Fuentes, Williams Alarcón padre, Juan Carreño y Pedro “Heidi” González.

Sin embargo, aquella campaña no fue lo soñada por sus hinchas. Terminó como colista del Grupo 1 con seis derrotas, un empate y una victoria, que se produjo el 26 de febrero de 1992, cuando derrotaron en el viejo Estadio Francisco Sánchez Rumoroso a Católica por 3-2.

Publicidad

La campaña “pirata” en el torneo continental

DÍAPARTIDOESTADIOGOLES COQUIMBO
18 de febreroColo Colo 1-0 Coquimbo UnidoMonumentalNo hubo
26 de febreroCoquimbo Unido 3-2 Universidad CatólicaFrancisco Sánchez RumorosoPedro González x3
3 de marzoNewell’s Old Boys 3-0 Coquimbo UnidoParque IndependenciaNo hubo
6 de marzoSan Lorenzo 3-0 Coquimbo UnidoJosé AmalfitaniNo hubo
17 de marzoCoquimbo Unido 1-1 Colo ColoFrancisco Sánchez RumorosoCristián Olguín
25 de marzoUniversidad Católica 5-1 Coquimbo UnidoSan Carlos de ApoquindoJuan Carlos Araya
31 de marzoCoquimbo Unido 1-2 Newell’s Old BoysFrancisco Sánchez RumorosoJavier Toledo
3 de abrilCoquimbo Unido 0-1 San LorenzoFrancisco Sánchez RumorosoNo hubo
Publicidad
Lee también
Mundialista y símbolo de Coquimbo: "Tengo mucho en común con Mono Sánchez"
Selección Chilena

Mundialista y símbolo de Coquimbo: "Tengo mucho en común con Mono Sánchez"

¡Coquimbo se suma a la lista! Los 14 clasificados a la Libertadores 2026
Copa Libertadores

¡Coquimbo se suma a la lista! Los 14 clasificados a la Libertadores 2026

El reto del Mono Sánchez en jugada clave de Coquimbo
Chile

El reto del Mono Sánchez en jugada clave de Coquimbo

Huachipato se llena de críticas por 'nuevo' espacio en el CAP: "Bien cuma..."
Chile

Huachipato se llena de críticas por 'nuevo' espacio en el CAP: "Bien cuma..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo