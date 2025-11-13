Es tendencia:
La polémica decisión de La Serena con el campeón Coquimbo Unido: “No es obligación”

Los Papayeros jugarán un partido clave ante los Piratas, que ya hicieron historia tras ganar por primera vez la Liga de Primera.

Por Carlos Silva Rojas

Coquimbo Unido es el flamante campeón del fútbol chileno.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTCoquimbo Unido es el flamante campeón del fútbol chileno.

El flamante campeón del fútbol chileno es Coquimbo Unido, que gracias a una campaña sin precedentes se quedó con un histórico título de la Liga de Primera.

Tan buena ha sido la temporada para los Piratas que dieron la vuelta olímpica con mucha anticipación, ya que a falta de cinco fechas del cierre del torneo se pusieron la corona.

Ahora los coquimbanos juegan por el honor y con la idea se seguir rompiendo récords, puesto que van por la mayor racha de victorias seguidas en el fútbol nacional, registro que pertenece al Ballet Azul de Universidad de Chile.

La Serena no le hará pasillo de campeones a Coquimbo Unido

El próximo partido de Coquimbo Unido será ante Deportes La Serena, cuando se midan el sábado 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso, en el clásico regional.

De cara al derbi el cuadro Papayero tomó una medida polémica, porque decidieron que no le harán el tradicional pasillo de campeones a Coquimbo, antes del partido.

Eryin Sanhueza calienta el partido con Coquimbo. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

“La verdad es que ellos han hecho un torneo espectacular, creo salieron campeones mucho antes que acabe el torneo, pero eso no es obligación (hacer el pasillo)”, dijo el arquero de La Serena Eryin Sanhueza sobre la situación.

No vamos a hacer el pasillo. Por más que hayan salido campeones y tengan un año increíble… nosotros no pensamos en eso“, cerró el meta serenense.

La Serena necesita los tres puntos ante Coquimbo Unido para alejarse de forma definitiva del descenso, mientras que los Piratas van por más registros.

