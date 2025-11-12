Coquimbo Unido aprovecha el nuevo parón del fútbol para seguir celebrando el título de campeón, conseguido por adelantado en la Liga de Primera, en una segunda ronda extraordinaria y nunca antes vista por parte del Pirata.

El próximo compromiso de Coquimbo será el 22 de noviembre, en el clásico contra Deportes La Serena, por la fecha 28 de la Liga de Primera, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Mientras, este miércoles fue un día de polémica en la Cuarta Región, y muchos consideran que Coquimbo le tocó la oreja a su archirrival, en pleno centro de la ciudad del faro.

ver también “Son campeones, pero…”: La Serena calienta el clásico con polémica medida contra Coquimbo Unido

Coquimbo: dale campeón en la Plaza de Armas de La Serena

Es que el plantel y cuerpo técnico del Pirata fue invitado a la gobernación regional de Coquimbo, que se ubica en plena Plaza de Armas de La Serena.

Tweet placeholder

Desde la terraza de la gobernación, la banda militar interpretó el himno de Coquimbo Unido, mientras los jugadores mostraban y levantaban el Huemul de Plata, trofeo de la Primera División, cantando “dale campeón”.

Publicidad

Publicidad

Sin dudas el hecho generó polémica: Coquimbo celebrando con copa y todo en La Serena, un hecho llamativo, sabroso y que muchos en la ciudad granate recibieron como una ofensa. Incluso en redes sociales le achacaron a la alcaldesa serenense, Daniela Norambuena, ser hincha del Barbón.

Cabe recordar que a Coquimbo le resta recibir a La Serna, visitar a Universidad de Chile y cerrar en casa ante Unión Española.