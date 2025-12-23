Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

“Él quería seguir acá”: jugador de O’Higgins cuenta toda la verdad de Meneghini tras partir a U de Chile

Con directo palos a los nuevos dueños del club celeste, experimentado jugador no se guardó nada por el caso de Paqui.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Meneghini no va más en el Capo.
© JORGE LOYOLA/PHOTOSPORTMeneghini no va más en el Capo.

La salida de Francisco Meneghini como entrenador de O’Higgins sigue sacando ronchas. Es que en Rancagua no cayó bien su repentino adiós, cuando todo apuntaba a que renovaría con el club.

Y cuando todo apunta a que será el nuevo DT de U de Chile, desde el propio plantel del Capo de Provincia alzaron la voz por el caso. Un experimentado jugador no se guardó nada y habló de lo ocurrido.

“Al igual que ustedes, también me enteré hace poco de que ‘Paqui’ no continúa en O’Higgins. Lo lamento muchísimo”, lanzó el portero Jorge Deschamps, en diálogo con Radio ADN.

Así fue la salida de Meneghini de O’Higgins

Jorge Deschamps, portero que también podría dejar O’Higgins, siguió revelando detalles del caso Francisco Meneghini. Es más, le tiró directo palo a los nuevos dueños por la polémica.

“Muchas veces esto no tiene que ver con el entrenador. Yo tengo súper claro que él (Meneghini) quería continuar con el proceso, pero esto tiene relación con las formas en que se hacen las cosas”, criticó.

Publicidad

Y por si quedaba alguna duda de su opinión, el portero de 41 años que tuvo acción en dos duelos con O’Higgins siguió disparando. Esta vez, le cayó nuevamente a Matías Ahumada y los dueños del club.

Paqui y su gran año en el Capo/Photosport

Paqui y su gran año en el Capo/Photosport

“No tengo ninguna duda que de la mano de los anteriores dueños (familia Abumohor) ‘Paqui’ hubiese estado firmado hace mucho tiempo”, cerró el portero nacional.

Publicidad
Lee también
Tiene 41 años, jugó en 12 equipos y en su debut hundió a Zampedri
Chile

Tiene 41 años, jugó en 12 equipos y en su debut hundió a Zampedri

Arqueros de la B sobre Paredes: "Siempre es de temer"
Chile

Arqueros de la B sobre Paredes: "Siempre es de temer"

Deschamps sale en defensa de Cobresal por volver a los entrenamientos
Chile

Deschamps sale en defensa de Cobresal por volver a los entrenamientos

¿Quién cambió el voto de Paiva a Meneghini en la U?
U de Chile

¿Quién cambió el voto de Paiva a Meneghini en la U?

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo