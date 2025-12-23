La salida de Francisco Meneghini como entrenador de O’Higgins sigue sacando ronchas. Es que en Rancagua no cayó bien su repentino adiós, cuando todo apuntaba a que renovaría con el club.

Y cuando todo apunta a que será el nuevo DT de U de Chile, desde el propio plantel del Capo de Provincia alzaron la voz por el caso. Un experimentado jugador no se guardó nada y habló de lo ocurrido.

“Al igual que ustedes, también me enteré hace poco de que ‘Paqui’ no continúa en O’Higgins. Lo lamento muchísimo”, lanzó el portero Jorge Deschamps, en diálogo con Radio ADN.

Así fue la salida de Meneghini de O’Higgins

Jorge Deschamps, portero que también podría dejar O’Higgins, siguió revelando detalles del caso Francisco Meneghini. Es más, le tiró directo palo a los nuevos dueños por la polémica.

“Muchas veces esto no tiene que ver con el entrenador. Yo tengo súper claro que él (Meneghini) quería continuar con el proceso, pero esto tiene relación con las formas en que se hacen las cosas”, criticó.

Y por si quedaba alguna duda de su opinión, el portero de 41 años que tuvo acción en dos duelos con O’Higgins siguió disparando. Esta vez, le cayó nuevamente a Matías Ahumada y los dueños del club.

Paqui y su gran año en el Capo/Photosport

“No tengo ninguna duda que de la mano de los anteriores dueños (familia Abumohor) ‘Paqui’ hubiese estado firmado hace mucho tiempo”, cerró el portero nacional.

