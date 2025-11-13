El mercado de fichajes para el 2026 está a la vuelta de la esquina, con varios equipos ya planificando lo que será la próxima temporada. Dos de ellos son Colo Colo y Universidad Católica, quienes al parecer animarán un clásico por uno de los buenos jugadores de este 2025.

Y es que la brillante campaña de Coquimbo Unido tiene a varios de sus jugadores en la órbita de los grandes de la capital. Sin ir más lejos, uno de sus pilares en defensa es seguido por albos y cruzados para el año entrante.

Los pocos goles que ha recibido la escuadra pirata en esta temporada histórica se entienden por una verdadera pared en defensa, con uno de sus nombres más importante teniendo la posibilidad de emigrar en el próximo mercado a un grande.

El jugador de Coquimbo que Colo Colo y Católica se pelearán

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, el nombre de Bruno Cabrera está en las carpetas de Colo Colo y Universidad Católica para el próximo año.

Nelson Cabrera fue uno de los grandes pilares del Coquimbo Unido campeón. ¿Será Colo Colo o la UC su próximo destino? | Foto: Photosport.

Ambos clubes necesitan sumar contingente en la defensa, ya que se viene una importante ola de despedidas en diciembre. Por el lado del Cacique se irán Sebastián Vegas, Emiliano Amor y posiblemente Alan Saldivia, mientras que en la UC el que partiría será Daniel González.

Los números de Bruno Cabrera en Coquimbo Unido

El defensor argentino de 28 años ha jugado un total de 34 partidos en este 2025 con Coquimbo Unido, siendo 25 por la Liga de Primera y nueve por la Copa Chile. Suma cinco goles y una asistencia en 3.015 minutos.

Cabrera lleva tres temporadas con los Piratas, donde suma 71 compromisos con nueves goles y una asistencia.