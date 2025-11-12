Qué duda cabe, Bruno Cabrera fue uno de los bastiones del Coquimbo Unido que logró ganar la Liga de Primera 2025 cuando todavía restan tres fechas por disputarse. El zaguero central argentino dejó un rendimiento de alto nivel para lo más destacado del Barbón: la solidez defensiva.

De todas formas, el defensor formado en Estudiantes de La Plata no ha vivido sólo experiencias dulces en el puerto pirata, donde ya lleva tres años. Sufrió una grave lesión en la rodilla. Y en el inicio de aquel ciclo, enero de 2023, tuvo un diálogo del que sacó un sobrenombre inédito.

Así lo confesó en el programa Te Quiero Ver de TNT Sports cuando le preguntaron por su apodo. “Me lo puse yo. El de prensa me preguntó si tenía algún apodo y jodiendo le dije ‘me dicen el Facha’. Publicó una vez cuando volvío de la lesión y mis amigos me dicen así”, manifestó el ex jugador de Nacional de Paraguay.

“En el vestuario no me dicen así, pero no estaría mal. Si ves al resto, quizá…hay un poco de facha en los compañeros. Puede haber alguno que pelee el apodo. Tengo mis días, a veces vengo facha y otras veces, no tanto”, apuntó Bruno Cabrera en esa charla con el periodista Javier Parra.

También aprovechó de recordar el partido en el que Víctor Rojas usó el apodo ‘Facha’ para presentarlo. “Estaba la familia en la tribuna. Y uno de los primeros córners del partido, (Juan) Cornejo tira un centro, llego por el segundo palo. Fue un sentimiento que ni recordaba”, marcó Cabrera, quien tiene 28 años y fue una pieza clave para el staff técnico liderado por Esteban González.

El Facha Bruno Cabrera recuerda un día muy especial en Coquimbo Unido

En marzo de 2023, Bruno Cabrera sufrió una terrible lesión de la rodilla que le comprometió el ligamento cruzado anterior, ambos meniscos y, de paso, complicó mucho a Coquimbo Unido. Pero luego de esa rehabilitación hubo varias revanchas para el argentino.

Aunque una fue muy especial. “No soy de hacer goles, imagínate después de una lesión. Corrí para donde estaban ellos para dedicárselo. Contentísimo, fue muy emocionante. Un desahogo total”, expuso sobre uno de los tantos que suma con el cuadro aurinegro.

El festejo de Bruno Cabrera tras superar una seria lesión en Coquimbo Unido. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

En la Liga de Primera 2025, Cabrera suma cuatro anotaciones. Es uno de los bastiones ofensivos en las pelotas detenidas, un recurso muy bien trabajado por el asistente técnico del Chino González, Miguel Pinto, quien se sumó al staff tras retirarse como golero en el cuadro coquimbano.

El festejo de Bruno Cabrera ante Colo Colo, club que en teoría lo busca como refuerzo. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“Era lo que soñaba siempre mientras me recuperaba: ‘ojalá volver y hacer un gol’. Esto fue más de lo que había soñado”, sentenció Bruno Cabrera, quien ya suena como refuerzo para Colo Colo en el mercado de pases que se avecina. Aunque lo primero es terminar la campaña con Coquimbo Unido, que debe afrontar el clásico vs Deportes La Serena, un duelo de visita ante Universidad de Chile y recibir a Unión Española en el Francisco Sánchez Rumoroso en la 30° fecha.

A falta de tres fechas, Coquimbo Unido terminará como líder sí o sí en la Liga de Primera 2025. El merecido campeón del certamen.