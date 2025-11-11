La gran campaña que ha hecho Coquimbo Unido en la temporada 2025 tiene a varios de sus jugadores en la mira de los grandes. Uno de ellos es Francisco Salinas, lateral de 25 años que ha sido un pilar para los Piratas y que tiene a Colo Colo tras sus pasos.

En los últimos días se conoció que el Cacique está mirando atentamente lo que pase con el futuro del jugador, quien por estos días está enfocado en la selección chilena. De hecho, desde la Roja decidió sacar la voz y mandarle un claro mensaje a los que quieran negociar con él.

Pero para sorpresa de muchos, la respuesta no es la que estaban esperando en el Estadio Monumental. Y es que más allá de poder sentarse a conversar, lo cierto es que el lateral no piensa en moverse desde el norte.

Francisco Salinas prefiere a Coquimbo Unido que a Colo Colo

Francisco Salinas ha sido uno de los hombres claves para el histórico título de Coquimbo Unido en la Liga de Primera. El lateral se ganó su camiseta de titular y ha aportado con goles, asistencias y seguridad por la banda derecha.

Francisco Salinas aclaró si cambiaría a Coquimbo Unido por Colo Colo u otro club. Foto: Photosport.

Después del primer entrenamiento en Rusia, el jugador se refirió a lo que es su segunda aparición con la selección chilena. “Muy contento, desde que me enteré que me llamaron de nuevo estoy contento. El viaje una bonita experiencia y ahora cómodo. El primer llamado fue un poco más nervioso, pero ahora estoy bien“.

“Ha sido un año lindo, ser campeón cuatro fechas antes es como un sueño y es mi primer título. Estoy muy contento porque me están saliendo las cosas, necesitaba un año así de lindo“, añadió.

En esa misma línea, Francisco Salinas remarcó que espera mantener su nivel para estirar su aventura con la Roja. “Hacerlo de la mejor manera, sumar minutos y hacer lo mejor posible para seguir estando acá“.

Finalmente, el jugador contó la firme sobre lo que desea para su futuro. “Tengo contrato con Coquimbo Unido, estoy bastante cómodo. Estoy feliz y espero seguir“.

Francisco Salinas deja en claro que no piensa moverse de Coquimbo Unido, más allá de que Colo Colo esté interesado. Quedará ver si es que en 2026 sigue vistiendo aurinegro o si lo cambia por el blanco u otro color.

¿Cuáles son los números de Francisco Salinas esta temporada?

Francisco Salinas se coronó campeón con Coquimbo Unido, donde ha logrado disputar 36 partidos oficiales en total en la temporada 2025. En ellos ha aportado con 6 goles y 3 asistencias en los 3.073 minutos que acumula dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Antes de buscar refuerzo, Colo Colo lucha para poder clasificar a la Copa Sudamericana y así justificar inversiones en 2026. El Cacique se jugará tres puntos de oro recibiendo a Unión La Calera el próximo domingo 23 de noviembre desde las 20:30 horas.

