Colo Colo

“A la altura del club”: Colo Colo celebra la apertura de esperada construcción en el Monumental

El Cacique tuvo este martes la inauguración de un renovado espacio en la Ruca. Es tanto para ramas masculinas como femeninas.

Por Jp Viluñir Silva

Colo Colo inauguró este martes una esperada construcción en el Monumental.
Colo Colo ha tenido un centenario para el olvido, pero pese a todo, a seguido luchando por avanzar. El Cacique está en la pelea por la Copa Sudamericana a nivel masculino y con opciones de título en el femenino, por lo que intenta prepararse de la mejor manera.

Después de mucho esperarlo, este martes el Eterno Campeón por fin pudo dar un paso adelante en lo que significan los trabajos físicos y estrenó un nuevo espacio en el Estadio Monumental. Uno que dejó maravillados a jugadores y jugadoras, quienes serán los beneficiados.

El recinto, construido en conjunto a una popular marca del rubro en el país, cuenta con máquinas de última generación y que de seguro marcarán una diferencia. Especialmente con la exigencia que tanto se ha destacado tanto de Fernando Ortiz como de Tatiele Silveira.

Colo Colo estrena su nuevo gimnasio de última generación

Este martes Colo Colo festejó la apertura de su nuevo gimnasio en el Estadio Monumental. El Cacique abrió un espacio que tenía a sus planteles muy atentos y con ganas de probar las instalaciones.

Emiliano Amor fue uno de los que valoró la inversión. “Es algo que Colo Colo se merecía tener un gimnasio de primer nivel. El gimnasio hoy pudimos usarlo, estábamos ansiosos porque lo veíamos en construcción y es de mucha calidad, el piso, las pesas. Estamos muy contentos“.

Otro que se sumó a esas palabras fue Javier Correa, quien señaló que “quedó bonito, es un gimnasio a la altura del club que tenemos. Muy contento, tratando de utilizar todo lo que se pueda para mejorar. Nos ayuda a nosotros y a los chicos que vienen en camino“.

El delantero también aprovechó de abordar la pausa por la fecha FIFA antes de la recta final de la Liga de Primera, donde se juegan la clasificación a Copa Sudamericana. “Nos viene bien para seguir preparándonos, tenemos dos semanas de trabajo y todo lo que sea para sumar“.

El plantel femenino también tendrá acceso a las instalaciones, algo que Mary Valencia aplaudió. “Un gran gimnasio, las herramientas están para trabajar y está muy completo. Para lo que es Colo Colo y lo que necesitamos, está completo. Esto nos beneficia en todos los trabajos, buscar soluciones extras es complicado. Tenemos el espacio y máquinas que necesitamos y que nosotras lo podremos utilizar“.

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, tampoco se quedó atrás. “El gimnasio me encantó, reúne todas las condiciones para ser de primer nivel. Es muy espacioso, puede entrar mucha gente a la vez. La calidad de las máquinas es de última tecnología así que estamos muy contentos. Es de los buenos gimnasios que ha tenido en su historia“.

Este es un gimnasio que reúne cualidades para deportistas de alto rendimiento. Está diseñado para que pueda trabajar el plantel femenino y masculino, nos gusta mucho porque estamos buscando la integración que es lo más importante en Colo Colo“, sentenció

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo tiene nuevo gimnasio para prepararse de cara a una final en la lucha por meterse en Copa Sudamericana. El Cacique vuelve a la cancha el próximo domingo 23 de noviembre cuando reciba a Unión La Calera desde las 20:30 horas.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones 2025

