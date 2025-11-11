Este lunes 10 de noviembre se cumplió un año de uno de los títulos más inolvidables para los hinchas de Colo Colo. Después de haber estado 10 puntos abajo, el Cacique logró llegar a la cima de la tabla de posiciones, quitarle la copa de las manos a la U de Chile y coronarse campeón de la Liga de Primera.

Uno de los hombres que fue clave para la obtención de aquella estrella, que llegó como un premio de consuelo después de llegar a cuatros de final de Copa Libertadores, es Javier Correa. El delantero aportó con goles que fueron claves para poder celebrar un torneo que tuvo un cierre épico y muy lejos de lo que se vive hoy en el Estadio Monumental.

Y es que a diferencia de lo que pasaba hace un año, hoy en el Cacique las cosas no están tranquilas ante los malos resultados. El club está luchando apenas por entrar en la Copa Sudamericana, lo que llevó al atacante argentino a poner en la balanza ambas campañas y dejar una potente reflexión.

Javier Correa recuerda con rabia la estrella 34 de Colo Colo

Para Javier Correa, ya no hay motivos para seguir celebrando el título del año pasado. El delantero de Colo Colo se refirió a lo que ha sido la actual temporada y no escondió su amargura por lo que atraviesan.

“Creo que el año fue irregular, ojalá lo podamos terminar de la mejor manera y darle una alegría a la gente, que a pesar de los malos tragos que le hemos hecho pasar, nos apoyó y nos da cariño“, comenzó señalando a ESPN.

Javier Correa no se detuvo ahí y enfatizó en que hoy las cosas son muy distintas a lo que eran a esta altura del 2024. “Estamos al debe, el año pasado en esta fecha estábamos festejando, pero por ahí te queda ese sabor amargo“.

En esa misma línea, el artillero aseguró que en Colo Colo no tienen permitido bajar los brazos. “Esto es fútbol, la institución no te deja darte por vencido y tenemos que meternos en algo importante“.

Finalmente, el argentino insistió en que lo del 2024 ya está atrás. “Obviamente queda ese gusto doble por cómo lo remontamos y lo dimos vuelta, pero el fútbol no tiene memoria. En la actualidad no somos lo que fuimos el año pasado, así que tratar de mejorar, terminar de buena manera y meternos en una copa para competir internacionalmente“.

Javier Correa está haciendo todo lo posible para ayudar a Colo Colo a meterse en la Copa Sudamericana. El Cacique ruega para que las cosas le resulten en las últimas tres fechas para así tener una alegría en un año para el olvido.

¿Cuáles son los números de Javier Correa esta temporada?

Tras el triunfo ante Unión Española, Javier Correa ha logrado disputar 32 partidos oficiales en total con Colo Colo en la temporada 2025. En ellos ha aportado con 16 goles y 3 asistencias en los 2.571 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Javier Correa y Colo Colo no bajan los brazos en su lucha por alcanzar uno de los cupos a la Copa Sudamericana. El Cacique saltará a la cancha a pelear por tres puntos de oro el fin de semana del 23 de noviembre, cuando reciban a Unión La Calera con programación por definir.

