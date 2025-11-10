Colo Colo por fin se ilusiona con alcanzar el único objetivo que le queda gracias a un fin de semana en que todos jugaron a su favor. El Cacique sigue con vida rumbo a la Copa Sudamericana y ahora depende de sí mismo para poder clasificar.

El triunfo ante Unión Española le permitió al Eterno Campeón a llegar a los 41 puntos, quedando a sólo 2 de Audax Italiano y 3 de Cobresal, equipos a los que debe enfrentar. Es por ello que muchos esperaban para saber qué decisión tomará Fernando Ortiz ante la fecha FIFA que tiene en medio.

El Cacique pone pausa a la temporada para que la selección chilena vea acción, algo que llega luego de haber ganado dos partidos al hilo después de mucho tiempo. Y el DT, en lugar de mantener al plantel entrenando con todo, opta por liberarlos hasta de amistosos.

Colo Colo opta por el descanso en plena lucha por Copa Sudamericana

En Colo Colo volvieron a la pelea por la Copa Sudamericana y no pueden ceder ningún centímetro de ventaja. El Cacique debe ganar todo lo que tiene por delante para lograr la clasificación y, para prepararlo, tiene una polémica decisión.

Colo Colo opta por no jugar amistosos y descansar antes de la recta final de la pelea por Sudamericana. Foto: Photosport.

Según reveló el periodista Nicolás Ramírez en Sportscenter de ESPN, Fernando Ortiz le dará descanso a sus jugadores en la fecha FIFA. “El domingo tendrán jornada libre, lo más probable es que en la semana tengan que ir al Sifup“.

La medida no deja de sorprender a los hinchas, quienes esperaban algún partido en medio para poder llegar con ritmo. No obstante, esto está descartado en Colo Coolo y sólo habrá prácticas. “No me confirmaron amistosos, lo más probable es que sean entrenamientos regulares“.

Esto deja al Cacique con una pausa de dos semanas antes de volver a la acción. En la próxima fecha, ante Unión La Calera en el Estadio Monumental, la misión será ganar como sea y esperar a que tanto Cobresal como Audax Italiano, sus últimos dos rivales esta temporada, se compliquen solos.

Para su suerte, uno de los puntos a favor es que dos de los tres partidos que tienen por delante serán como local. La única visita será contra los Mineros, donde se jugarán gran parte de su opción.

Colo Colo no tendrá amistosos y sí descanso antes de volver a enfrentar la recta final de la temporada. El Cacique sueña con lograr entrar en Copa Sudamericana y apuesta por un relajo previo a 270 minutos que pueden valer oro.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo tendrá descanso en medio antes de volver a la cancha a buscar tres puntos de oro rumbo a Copa Sudamericana. El Cacique enfrentará a Unión La Calera en el Estadio Monumental el fin de semana del 23 de noviembre, con programación por definir.

Así está Colo Colo en la tabla de la Liga de Primera 2025

