Colo Colo se quedó con su duelo de necesitados contra Unión Española y sumó tres puntos de oro en la Liga de Primera. Este sábado, en el Santa Laura, los albos se impusieron por 3-1 frente a los hispanos y mantuvieron vivo el sueño de clasificar a la Copa Sudamericana.

El Cacique encontró la ventaja a los 28′ con un golazo de Javier Correa en una contra letal. Sin embargo, poco después, Unión empató con un tiro libre ejecutado por Pablo Aránguiz a los 43′.

En el segundo tiempo, el panorama parecía complicarse y mucho para Colo Colo cuando, a los 63′, Jonathan Villagra fue expulsado. El defensor detuvo una carrera de Franco Ratotti, quien se escapaba con la pelota con rumbo al área, y vio su segunda tarjeta amarilla.

El jugador formado en U. Española ya había sido pintado a los 16′ del encuentro, por lo que se tuvo que retirar a camarines. En su salida de la cancha, y ante los insultos de la hinchada local, se tocó el escudo de Colo Colo.

Jonathan Villagra fue expulsado en Colo Colo | Photosport

Jonathan Villagra es expulsado en Colo Colo

La expulsión de Jonathan Villagra podría haber complicado seriamente las cosas para Colo Colo y sus deseos de una copa internacional, pero, afortunadamente, Tomás Alarcón sacó provecho de un tiro libro para volver a poner al Cacique en ventaja a los 79′.

Publicidad

Publicidad

Con este resultado, los albos se mantuvieron en el octavo puesto de la tabla de posiciones, ahora con 41 puntos. Su triunfo le mete mucha presión a Audax Italiano, el último clasificado internacional y que lo supera por dos unidades. Los audinos enfrentan este domingo a Huachipato.