¿Bien cobrado el gol de Colo Colo? Polémico tanto de Correa hace estallar a Unión Española

Corría el minuto 27 en Santa Laura y llegaría la primera gran polémica entre Unión Española y Colo Colo. Ahí, el gol de los albos fue reclamado por todo el estadio Santa Laura acusando falta previa.

Es que en una salida de los hispanos, Pablo Aránguiz acusó pisotón de Tomás Alarcon, cayendo al piso. Ahí los rojos perdieron el balón y todo terminó en una contra que Javier Correa convirtió como gol.

Tras el tanto que puso fin a la sequía goleadora del argentino, todos los jugadores locales se abalanzaron contra el árbitro Héctor Jona. El argumento era que Aránguiz tenía el balón y se tiró al piso porque hubo contacto.

Así fue la polémica de Colo Colo y Unión en el gol

Héctor Jona se tomó su tiempo para escuchar alguna instrucción desde el VAR, pero finalmente validó el controvertido tanto de Javier Correa, con que Colo Colo se puso en ventaja.

Tweet placeholder

Hasta ese entonces, las principales ocasiones habían sido de Unión Española, que habían transformado en figura a Fernando de Paul. En redes sociales los hinchas hispanos estallaron acusando “ayudita” al Cacique.

Publicidad

Publicidad

Con ese tanto, Javier Correa puso fin a una racha de tres meses sin anotar por Colo Colo, ya que en agisto pasado había anotado por última vez, en el empate 2-2 ante Huachipato.

Héctor Jona/Photosport

Publicidad

Publicidad

Posteriormente, al minuto 42 llegaría la revancha de Unión Española, ya que con impecable tiro libre sería Pablo Aránguiz quien empataría con un golazo de tiro libre, haciendo celebrar a los rojos.