La Liga de Primera sigue en competencia, pero los clubes ya comienzan a proyectar lo que será la temporada 2026 del fútbol chileno. Uno de los equipos que ya inició su reestructuración es Colo Colo, el cual ha vivido un centenario para el olvido y que, ante ello, busca nombres para reforzarse de cara al próximo año. Entre los apuntados figura un reciente campeón nacional.

Según informó el periodista especializado en mercado de pases, Rodrigo Arellano, a través de su cuenta de X, el conjunto albo inició gestiones para quedarse con uno de los jugadores más destacados de Coquimbo Unido, actual monarca del torneo.

Se trata del defensor argentino Bruno Cabrera, de 28 años, con quien B&N habría tenido los primeros contactos.

ver también Borghi le baja el pulgar a la continuidad de este jugador de Colo Colo: “Si está pensando en retirarse…”

Colo Colo va por Bruno Cabrera de Coquimbo Unido

En su tradicional “Reporte Arellano”, el comunicador publicó: “En la edad justa 🏴‍☠️ Bruno Cabrera (28 | 🇦🇷) tiene contrato vigente con Coquimbo y es un nombre por el que ha habido conversaciones informales con #ColoColo”.

La información no quedó ahí. El periodista incluso adelantó los montos que se manejarían en una eventual negociación: “El piso de negociación pirata está en el millón de dólares por un porcentaje 💸” , señaló.

Publicidad

Publicidad

Cabrera, exjuvenil de Estudiantes LP y con pasos por Nacional de Paraguay, llegó a Coquimbo Unido en 2023, pero fue esta temporada donde alcanzó su consagración. A pesar de ser defensor, ha mostrado un gran aporte ofensivo, anotando cinco goles en el año, de los siete que suma desde su arribo al norte.

En cuanto a regularidad, ha sido una pieza clave del campeón, disputando 2.925 minutos repartidos en 33 partidos(24 de liga y 9 de Copa Chile).

¿Opciones de cambio por Zavala? Recordemos que el extremo pertenece a Colo Colo y Coquimbo en partes iguales (50%), por ello surgió el rumor de un trueque entre el delantero y el defensor, idea que el mismo comunicador toma con precaución al indicarle a un usuario: “Quedaría una diferencia a completar 💵”.

Publicidad

Publicidad

Esto porque días atrás se conoció que el cuadro ‘pirata’ buscan pagarle al Cacique cerca de 400 mil dólares por la otra mitad de la carta del extremo ¿Será una opción el trueque por Cabrera?