Cristián Zavala tuvo su revancha tras salir de Colo Colo y ser campeón con Coquimbo Unido. El delantero dejó el Monumental a mediados de este año al no ser considerado por Jorge Almirón y llegó al puerto para vivir un título histórico, el primero en la historia de los piratas.

Ahora, los hinchas del Cacique se preguntan cuál será su futuro. Su préstamo termina a fines de este año y debería volver a Santiago, donde tiene contrato con los albos por otra temporada, pero con Coquimbo tiene la oportunidad de jugar la Copa Libertadores 2026.

Consultado por el tema, Cristián Zavala no quiso confirmar nada, pero declaró que en el puerto “la relación humana es maravillosa, uno llega y están todos contentos de estar en el club“, dando a entender que seguir en Coquimbo Unido sería su prioridad.

Y parece que en la Cuarta Región también quieren que se quede. En Picado TV, el periodista Marcelo Muñoz reveló que Coquimbo Unido ya elaboró un plan para quedarse con Cristián Zavala para la temporada 2026.

El plan de Coquimbo Unido para quedarse con Cristián Zavala

Marcelo Muñoz indicó que la cláusula para quedarse con el pase de Cristián Zavala, establecida en su renovación con Colo Colo, llega a los 800 mil dólares. Pero su carta pertenece en partes iguales al Cacique y al Pirata, por lo que Coquimbo Unido tiene una importante ventaja.

En esa línea, el campeón del fútbol chileno busca pagar 400 mil dólares a los albos para tener el pase completo del delantero, y así asegurar su estadía.