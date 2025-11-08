La Roja vivió una jornada muy amarga en el Mundial Sub 17. El equipo que dirige Sebastián Miranda se quedaba con un triunfo clave contra Uganda en la segunda fecha, pero no pudo sostener su ventaja y lamentó un empate agónico que complica sus opciones en la Copa del Mundo.

Terminaba el tiempo reglamentario y Chile se imponía por 1-0 gracias a un cabezazo de Bruno Torres. Pero a los 90’+2 se cobró un tiro de esquina para Uganda que Derick Ssozi metió en el arco, anotando el 1-1 del encuentro.

La victoria dejaba a la selección en una buena posición para la clasificación a dieciseisavos de final, pero el empate lo devolvió al fondo de la tabla de posiciones del Grupo K y enredó todo. Por eso, era importante ver qué pasaba después en el partido entre Francia y Canadá.

Y es que ambos equipos se hicieron líderes del grupo por sus triunfos en la primera fecha. Ahora, por la segunda jornada, Francia y Canadá empataron sin goles, lo que mantuvo sus posiciones en la clasificación y deja un panorama infartante para la última fecha.

La Roja dejó pasar un triunfo que lo dejaba entre los mejores terceros del Mundial Sub 17. Ahora, ¿qué necesita para clasificar? | Photosport

Qué necesita Chile para avanzar en el Mundial Sub 17

Hay que recordar que los dos primeros equipos de cada grupo avanzan a los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17. A ellos se suman los 8 terceros mejores.

Con los resultados de la fecha 2, Chile está último en la tabla de posiciones con 1 punto y una diferencia de gol de -2. Debe ganarle sí o sí a Canadá, aunque no solo eso: debe imponerse por al menos dos goles, al mismo tiempo que Uganda no debe ganarle a Francia en el partido paralelo.