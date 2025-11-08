Crisis total en Unión Española. Tras perder un partido controlado ante Colo Colo, ardió Troya en Santa Laura y el remezón fue tan fuerte que sacudió la banca hispana a tres fechas del final.

Es que Miguel Ramírez dejó el equipo tras una renuncia conversada con la dirigencia y el equipo rojo sigue en zona de descenso a Primera B. Por eso, los hinchas no perdonaron el tropezón y en el final del partido taparon en insultos al equipo.

Pero como dice el refrán, “A rey muerto, rey puesto”, en la tienda hispana no están para perder tiempo buscando un nombre para la banca y se fueron a la segura con uno que conocer la institución.

¿Quién es el nuevo entrenador de Unión Española?

Tras la salida de Miguel Ramírez de la banca, Unión Española tendrá a Gonzalo Villagra como su entrenador por las próximas tres fechas que restan para terminar la Liga de Primera.

Gonzalo Villagra vuelve a la banca/Photosport

El campeón con los hispanos en 2013 ya había dirigido al equipo previo a la llegada de Cheíto, cuando José Luis Sierra dejó la banca. Esta vez, no va como interino, sino que es el encargado de lograr la salvación.

Según el medio Vamos la Unión, Villagra tendrá en su cuerpo técnico al ayudante José Luis Jiménez, Iván Henríquez como preparador físico y Ronald Yavar como preparador de arqueros.

Y vaya que tendrá un partido vital el nuevo DT, ya que deberá visitar a Deportes Limache en la próxima fecha, en una final por el descenso. Tras eso reciben a O’Higgins y finalizan en el puerto, ante el campeón Coquimbo.