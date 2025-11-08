Colo Colo le propinó una derrota muy dolorosa a la Unión Española. Sobre todo por cómo se dio. Los albos pasaron al frente en el marcador gracias a un tiro libre de Tomás Alarcón que se comió completamente Martín Parra en colaboración con la barrera hispana.

Sobre todo con Pablo Aránguiz, quien se abrió demasiado y dejó pasar fácilmente el tiro del mediocampista surgido en O’Higgins de Rancagua. Para colmo de males, el cuadro de colonia tuvo ventaja numérica en la recta final del encuentro, jugado en el estadio Santa Laura.

Esto porque el árbitro del cotejo, Héctor Jona, le sacó la tarjeta roja a Jonathan Villagra a raíz de una doble amonestación. La segunda llegó tras una clara falta sobre el atacante trasandino Franco Ratotti. Pues bien, luego de esa caída, que mantiene al equipo en descenso directo, la plana mayor tomó una determinación drástica.

La roja a Jonathan Villagra que dejó con un hombre más a Unión Española. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“La derrota tiene consecuencias en Unión Española. Llegó a un acuerdo con la dirigencia: se acabó el ciclo de Cheíto Ramírez. Está complicadísima todo”, describió el periodista Gonzalo Foullioux, quien anunció en TNT Sports el término de la estadía del DT en la plaza Chacabuco.

Miguel Ramírez salió de su cargo en la Unión Española. (Felipe Zanca/Photosport).

Publicidad

Publicidad

ver también El tapaboca de entrenadores chilenos a los extranjeros: puros nacionales son los que mandan en el 2025

La caída con Colo Colo deja sin entrenador a Unión Española: Ramírez fuera y van…

Es un hecho que Miguel Ramírez salió de su función como DT de Unión Española luego de consumada la derrota ante Colo Colo. Es el noveno entrenador que sale de su cargo, aunque esta temporada también lo había hecho en Deportes Iquique. Su reemplazante, Fernando Díaz, también salió de los Dragones Celestes. Curiosamente, el otro equipo que está en puestos de descenso directo.

Miguel Ramírez también dirigió a Deportes Iquique este 2025. (Alex Diaz/Photosport)

Los otros que salieron su cargo fueron Francisco Arrué, quien fue reemplazado por Ronald Fuentes en Ñublense de Chillán. También fue destituido el brasileño Gustavo Leal, quien le dio paso al charrúa Mauricio Larriera. Pero él renunció y el equipo Ruletero está bajo la tutela de Javier Torrente.

Publicidad

Publicidad

Hay dos más que fue removido de su puesto en la máxima categoría. Y en el mismo club: Deportes La Serena, que sacó de su labor a Erwin Durán y luego, prescindió del argentino Cristian Paulucci. Los granates intentan zafar del descenso con Mario Sciacqua a la cabeza.

Y cómo olvidar el adiós de Tiago Nunes que le dio paso a Daniel Garnero en la Universidad Católica. Ni hablar del estirado despido de Jorge Almirón que dejó un interinato y, al tiempo, a su compatriota argentino Fernando Ortiz en Colo Colo.