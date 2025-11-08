Ni Yolanda Sultana se atrevió a tanto, pero lo que pasó con Aldo Schiappacasse dejó a los hinchas impactados en el duelo en que Deportes Iquique venció por 2-1 a Unión La Calera, por la fecha 27 de la Liga de Primera 2025.

Fue en el programa del jueves 6 de noviembre cuando en el programa “Todos Somos Técnicos” estuvieron hablando de la pelea por el descenso, donde el periodista salió con una frase que sacó risas en ese momento.

“En Iquique habrá un gol del Chanchito Ramos de chilena”, lanzó sin problemas en el programa, lo que generó que sus compañeros lo tomaran para la chacota, pero no sabían que el hombre veía el futuro.

Todo, porque en el minuto 9 del compromiso en el estadio Nicolás Chahuán, cuando Ramos se elevó por los aires y con una espectacular pirueta marcó el primer gol para los Dragones.

Tweet placeholder

ver también Habla Álvaro Ramos, autor del golazo que ilusiona a Iquique con evitar el descenso: “No es por vender humo, es…”

¿Qué dijo Schiappacasse de Deportes Iquique?

Una situación que dejó como clarividente al comentarista deportivo Aldo Schiappacasse, donde TNT Sports también quiso dejar huella del momento que se vivió.

Publicidad

Publicidad

“¿Me estás diciendo que Aldo Rómulo Schiappacasse sabe cositas?”, escribieron en sus redes sociales, volviendo a mostrar el video donde le apuntó exactamente a lo que iba a pasar con Álvaro Ramos y Deportes Iquique.

Una victoria que, además, le dio un poco más de aire al cuadro de los dragones, que sigue en el último lugar de la tabla de posiciones, pero se acercó a los rivales más próximos con la idea de salvar la categoría en las últimas tres fechas del torneo.

Mira el compacto del partido:

Tweet placeholder

Publicidad