Liga de Primera 2025

Minuto a minuto: Unión Española recibe a Colo Colo en un duelo de necesitados

El cuadro hispano necesita sumar para salir del fondo de la tabla de posiciones, mientras que el Cacique busca copas internacionales.

Por Jose Arias

Colo Colo enfrenta a la Unión en Santa Laura.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTColo Colo enfrenta a la Unión en Santa Laura.

Importancia y relevancia. Colo Colo tiene por delante un “partido de seis puntos” en su intención por clasificar a copas internacionales en la próxima temporada. Significado similar, pero distinta situación, vive Unión Española, equipo que necesita de una victoria para escapar de los puestos de descenso.

Dos equipos necesitados le añaden un sabor especial a un duelo que, sin embargo, podría ser trabado, debido, precisamente, a la urgencia. ¿Quién saldrá victorioso del Santa Laura?

Esta es una posibilidad para Fernando Ortiz, DT del Cacique, de convencer en Macul. El técnico albo se la juega, con la intención de seguir en 2026 en la banca del Popular.

En vivo

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

El resultado pasado

Colo Colo y Unión Española se enfrentaron el 24 de mayo, en Macul. El resultado fue una apabullante victoria del cuadro albo, por 4-1. ¿Los goles? Claudio Aquino, Arturo Vidal, Javier Correa y Vicente Pizarro.

Lucha por el descenso

Unión Española tiene, actualmente, 21 puntos. Está a una sola unidad de Deportes Limache y, por ende, de salir de la zona de descenso. El partido ante Colo Colo asoma como de vital importancia.

La llegada de Colo Colo al Santa Laura

Así llegó el elenco popular a Independencia.

Los XI de Unión Española

El cuadro local tendrá estos jugadores de titulares ante Colo Colo.

Alineación alba confirmada

Estos son los XI de Colo Colo ante Unión Española.

¡Listo el camarín albo!

¿Cómo está la tabla de posiciones?

Colo Colo está a cinco puntos de la zona de copas internacionales, mientras que la Unión Española, sumando de a tres, sale de la zona de descenso.

Parte médico a la vista

Cinco jugadores albos serán baja para el duelo ante Unión Española. Arturo Vidal es uno de ellos.

Bienvenid@s Redgoler@s

Partido de suma relevancia el de esta tarde para Colo Colo. El Cacique se juega la continuación en la carrera por copas internacionales, ante una Unión Española que peligra con el descenso.

Puedes seguir todo el minuto a minuto, la previa y tener la información más importante de este duelo, con nosotros. RedGol se pone la 10 y te deja todos los detalles. No te los pierdas.

