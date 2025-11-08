Importancia y relevancia. Colo Colo tiene por delante un “partido de seis puntos” en su intención por clasificar a copas internacionales en la próxima temporada. Significado similar, pero distinta situación, vive Unión Española, equipo que necesita de una victoria para escapar de los puestos de descenso.

Dos equipos necesitados le añaden un sabor especial a un duelo que, sin embargo, podría ser trabado, debido, precisamente, a la urgencia. ¿Quién saldrá victorioso del Santa Laura?

Esta es una posibilidad para Fernando Ortiz, DT del Cacique, de convencer en Macul. El técnico albo se la juega, con la intención de seguir en 2026 en la banca del Popular.

