La Selección Chilena Sub-17 no logró reponerse del pésimo comienzo que tuvo días atrás ante Francia, esto debido al lamentable empate 1-1 conseguido frente a Uganda, en un duelo crucial para las aspiraciones nacionales de avanzar de ronda del Mundial de la categoría.

El equipo dirigido por Sebastián Miranda no la pasó bien en el primer tiempo. Los africanos sorprendieron e incluso al minuto de juego tuvieron la opción de abrir el marcador, pero el poste defendido por Vicente Villegas dijo no.

Uganda siguió aprovechando su velocidad para generar peligro, mientras Chile no lograba imponer sus términos hasta que, cerca del descanso, consiguió el tanto de la ventaja de una manera sorpresiva. El cronómetro marcaba los 45+2 del primer tiempo , cuando el defensor y capitán chileno, Bruno Torres, conectó un certero cabezazo tras un tiro libre nacional, venciendo al arquero rival y decretando el 1-0 parcial.

En el complemento, Uganda intensificó la búsqueda del empate. Chile, por su parte, intentó aprovechar los espacios y tuvo varias oportunidades para aumentar la diferencia; sin embargo, el marcador se mantenía intacto, hasta que la selección ugandesa le dio un balde de agua fría al elenco nacional al lograr la igualdad pasado el minuto 90+3′ , cuando Derick Ssozis convirtió el empate tras un error del portero chileno en un tiro de esquina, asegurando así un punto que deja con vida a los africanos y golpea duro al ‘Equipo de Todos’.

Tabla de posiciones del Grupo K del Mundial Sub-17:

De esta forma, los dirigidos por Sebastián Miranda sumaron su primer punto en este certamen. No obstante, el empate complica sus opciones de clasificar directamente al dejarlos en el último puesto del grupo K, obligándolos así a “ir por todo” contra Canadá en la fecha 3 de la fase grupal.

Chile enfrenta a Canadá el próximo martes 11 de noviembre, duelo a jugarse a partir de las 09.30 horas y que definirá el futuro de La Roja en la cita planetaria.