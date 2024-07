Si bien no estuvo dentro de la cancha, Claudio Bravo observó al borde de la cancha el robo a silbato armado que cometió el colombiano Wilmar Roldán en contra de la Selección Chilena, en el partido ante Canadá, que los eliminó de la Copa América 2024.

La realidad indica que no fue la única “circunstancia” que vivió el equipo de Ricardo Gareca durante la competición, los desencuentros arbitrales que sufrió en los duelos con Perú y Argentina quedaron en la memoria del arquero, quien se refirió a esta situación.

Fue en la segunda parte de su charla con Marcelo Ramírez, para su canal de YouTube, donde reflexionó acerca de la participación chilena en Copa América y reconoció que “me dejó un sabor agridulce, porque hay cosas que no están al alcance de nuestras manos para poder pelear, hay cosas que no puedes competir“.

Luego de esto, comienza a detallar las situaciones arbitrales que tuvo La Rojaen el certamen continental, y entrega detalles del momento donde se percata de los perjuicios hacia su equipo en el duelo contra los canadienses y contra Wilmar Roldán.

El reclamo de Bravo contra Roldán y los árbitros en Copa América

“Ya en el primer partido ante Perú ves cosas raras. Hay cobros, situaciones dentro del juego que cuando te toca estar adentro compitiendo, te dan ganas de agarrar al árbitro del cuello. El segundo partido con Argentina es exactamente igual. Ves cosas que no pasan habitualmente”, comenta el capitán de Chile.

En esa línea, Bravo asegura que “en el último partido con Canadá me dio la sensación que, si no era la expulsión, o si nosotros nos poníamos en ventaja, cobraban un penal luego. Me da esa sensación”, para luego lanzarse contra Roldán.

“Cuando el árbitro a ti te permite que le digas 1.200 a la cara y de esas 1.100 son insultos y él no te dice nada, tú dices: ‘mierda, éste me está cagando’, me está permitiendo que le diga mil cosas a la cara y no me diga nada. Que no me sancione, no lo ponga en el acta, es obvio”, afirma el arquero.

Para finalizar, el bicampeón de América asegura que lo que le ocurrió a Chile en Copa América, “esas situaciones son raras. Lo del manotazo, que lo vio todo el mundo, cómo no lo van a ver con toda la tecnología“.

