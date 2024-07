En las designaciones para los duelos de vuelta en Copa Sudamericana, el colombiano no fue convocado por el organismo para dirigir, pese a que en su país ya puede trabajar.

Pasaron tres semanas y media desde que la Selección Chilena sufrió uno de los perjuicios más grandes de su historia futbolística, cuando el árbitro colombiano Wilmar Roldán impidió con sus cobros que pudiera clasificar a cuartos de final en Copa América.

Un robo a silbato armado que no lo dejaron pasar los hinchas chilenos, que utilizaron todas las artimañas posibles para funarlo, ni la Conmebol, que no sólo le sacó del certamen continental, pues también no lo tiene actualmente en consideración.

El organismo ya no lo tomó en cuenta para los duelos de ida en los Playoffs de Copa Sudamericana, y de acuerdo a lo que informaron desde Luque, tampoco estará en consideración para las revanchas de esta instancia, que comienzan este martes.

Sin embargo, no todo puede ser perfecto. Roldán ya regresó a las canchas en su país natal, donde dirigió el último fin de semana el encuentro entre Jaguares y Patriotas, que terminó en igualdad sin goles. Además, se espera que en los próximo días esté de vuelta.

Wilmar Roldán no dirige en Sudamérica desde el empate de Chile con Canadá en Copa América (Photosport)

Sin Wilmar Roldán, ¿quiénes dirigen en Copa Sudamericana?

A diferencia del colombiano, quien sí está en la consideración de Conmebol es el uruguayo Andrés Matonte, quien perjudicó a Chile en el duelo ante Argentinapor Copa América, y que estará a cargo del encuentro que Boca Juniors sostendrá con Independiente del Valle.

Para los duelos de equipos nacionales, en el Racing de Montevideo vs. Huachipato, el designado por Conmebol fue el paraguayo Juan Gabriel Benítez; mientras que en el Cuiabá vs. Palestino impartirá justicia el boliviano Gery Vargas.

