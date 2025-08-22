La primera medida oficial de la Conmebol contra Independiente y la U tras la tragedia de Avellaneda

Siguen los cotelazos tras la tragedia de la noche del miércoles en el estadio Libertadores de América, donde los hinchas de Universidad de Chile vivieron una pesadilla tras ser golpeados por los fanáticos de Independiente.

Una verdadera barbarie se produjo en el recinto de Avellaneda, donde los hinchas chilenos fueron los más perjudicados en una de las jornadas más tristes de la Copa Sudamericana.

El partido fue cancelado, por ende, no hubo un ganador en la cancha y en la Conmebol tienen que decidir qué equipo clasificará a cuartos de final.

La Conmebol abre expediente contra Independiente y la U

Mucho se ha hablado sobre el partido entre Independiente y la U, pero en la Conmebol no se han pronunciado sobre qué determinación tomarán, debido a que recién se abrió un expediente disciplinario.

El organismo con sede en Luque dio a conocer en un comunicado oficial que la Unidad Disciplinaria de la entidad está analizando y recopilando información sobre lo sucedido.

La Conmebol informó la siguiente medida oficial: “abrir expediente disciplinario contra el CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE y el CLUB UNIVERSIDAD DE CHILE por la presunta comisión de las infracciones descritas en el punto II del presente escrito“.

Luego, explicaron que decidieron “otorgar un plazo hasta las 13:00 horas (Asunción, Paraguay) del 27 de agosto de 2025, para que los expedientados formulen sus alegatos y propongan las pruebas que en su defensa estimen convenientes. Los alegatos deberán remitirse exclusivamente a la atención de la Unidad Disciplinaria de la CONMEBOL”.

El escrito de la Conmebol.

“Si los expedientados no presentaran sus alegatos en el plazo señalado, la Comisión Disciplinaria o en su caso el Juez Único, podrá considerar que han renunciado a este derecho y está autorizado a decidir el caso con las pruebas que obren en el expediente”, cierra el comunicado.

Ahora los abogados argentinos y chilenos recopilarán la información para defender a sus clubes y pedir los puntos tras el trágico partido en Buenos Aires.