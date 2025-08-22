Muy lejos de que vuelva la paz. Luego que la mañana de este viernes se diera a conocer la liberación de 104 hinchas de Universidad de Chile desde diversas comisarías en Argentina tras la barbarie que se vivió con la barra brava de Independiente y la Policía Federal, la polémica volvió a emerger.

Resulta que en la Comisaría de Avellaneda, donde estaba recluido un grupo de fanáticos azules, el canal América TV denunció que un grupo de barristas les atacó por la espalda, agredieron y escupieron al periodista y camarógrafo que estaban en la zona.

Pero lamentablemente aquello no fue lo único. A través de redes sociales apareció un usuario que se llama Sebastián Neman, con más de 25 mil seguidores en X, quien reveló un audio de WhatsApp donde afirman que estos hinchas de la U liberados amenazaron con iniciar “cacería” contra la gente de Independiente.

Por estas plataformas se dio a conocer un presunto comunicado desde el colegio del club trasandino en el cual “instan a las familias a retirar a los chicos para resguardarlos y priorizar su seguridad”, pues se afirma que los forofos azules lanzaron piedras contra esta escuela.

Confusión en Argentina tras liberación de hinchas de U de Chile

Si bien estos audios y posteos en redes sociales se han viralizado con rapidez, resulta llamativo que aparezca el periodista Mariano Carcasia apareciera desmintiendo las noticias que surgían en Avellaneda, con imágenes y testimonios.

“Sin piedras y con clases“, parte el escrito del comunicador, quien agrega que “ni el colegio del club Independiente ni el complejo de tenis han sido apedreados por simpatizantes de la U. de Chile ni ningun transeúnte”, agregó en X.

Pero por si quedaba alguna duda, junto con ratificar que los audios que se viralizaron en redes sociales “son falsos”, Carcasia detalló que “las autoridades del colegio solicitaron un patrullero a modo preventivo que se encuentra en estos momentos en la puerta del establecimiento”.

La primera medida de Conmebol tras barbarie

A raíz de los incidentes entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile, el ente rector del fútbol sudamericano informó de forma oficial que “se procede a la cancelación del partido y el caso se deriv a los Órganos Judiciales para futuras determinaciones”.

“Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio se envió a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol“, cierra el escrito que apunta a los pasos a seguir de cara a alguna definición.

