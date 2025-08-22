Sigue la evaluación de las autoridades al estado de los hinchas de U. de Chile en Argentina. Mientras 104 barristas fueron dejados en libertad tras los incidentes contra Independiente en los octavos de final de la Copa Sudamericana, también hubo una actualización de los heridos.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, fue enviado por el Presidente de la República, Gabriel Boric, para resolver la situación de los chilenos en el país vecino. Hoy, visitó el Hospital Fiorito de Avellaneda y actualizó la situación de los dos heridos internados ahí.

“Se mantienen dos personas internadas, Gonzalo Alfaro y Jaime Mora. He tenido la oportunidad de reunirme con sus familiares, están fuera de riesgo vital y quiero insistir en el reconocimiento al trabajo médico que aquí se ha realizado”, señaló a los medios de comunicación.

“Quiero insistir en que trabajemos todos juntos para erradicar la violencia en el fútbol. Por eso hemos acordado una mesa técnica de trabajo, tanto con el gobierno nacional como con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, para evitar que hechos de esta naturaleza se repitan en el futuro”, añadió.

El ministro del Interior de Chile, Alvaro Elizalde, y la ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich | Photosport

Hinchas son liberados y U. de Chile empieza su defensa

Durante la madrugada de este viernes 22 de agosto, las autoridades argentinas liberaron a 104 hinchas de U. de Chile detenidos tras los incidentes. “Es el cien por ciento (de hinchas liberados) lo que han ordenado los tribunales de justicia, a solicitud del fiscal del Ministerio Público“, explicaron en la U.

Por su lado, Azul Azul viajó a Paraguay para reunirse con la Unidad Disciplinaria de la Conmebol y empezar la defensa por los hechos ocurridos en Copa Sudamericana. Varias fuentes adelantan que el fallo respecto al Bulla y al Rojo debería salir dentro de 15 días.