Buenas noticias desde el otro lado de la cordillera. Este viernes 22 de agosto, se ordenó la liberación de los 104 hinchas de U. de Chile que fueron detenidos luego de los incidentes contra Independiente en la revancha por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La liberación de los chilenos detenidos en Argentina se dio después de las gestiones de Azul Azul y de la Embajada de Chile en Argentina, y de la visita del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, al país vecino.

José Ramón Correa, abogado de Azul Azul, conversó con Radio Cooperativa y dio más detalles sobre este logro. “Fue un trabajo que partió en los mismos minutos en que ocurrieron los incidentes, los lamentables incidentes delictuales”, relató el también director.

“El club tomó la decisión de comenzar los trabajos de custodiar a todas las personas que estaban en el estadio, a los jugadores, que no lo pasaron bien, y de obtener la pronta liberación. De eso ya han pasado largas horas y, para ser honestos, acá hay que agradecer a muchas personas que han intervenido en esto; a Su Excelencia, el señor Presidente de la República, al ministro del Interior y a muchas autoridades“, declaró.

José Ramón Correa aclaró que la cifra de 104 liberados corresponde a todos los hinchas de U. de Chile que estaban detenidos. “Es el cien por ciento (de hinchas liberados) lo que han ordenado los tribunales de justicia, a solicitud del fiscal del Ministerio Público“, dijo.

El abogado mencionó que “las condiciones en las que estaban detenidos eran condiciones que en regímenes democráticos no son tolerables” por el nivel hacinamiento, además de que “no les dieron alimento” y que “hubo personas heridas que no recibieron atención médica”.

Por último, destacó las gestiones también incluyeron abogados penalistas de Argentina y que “la postura era que teníamos que llevar sanos a nuestros hinchas de vuelta a Chile“.