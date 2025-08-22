Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

Abogado de U. de Chile explica la liberación de los hinchas y denuncia malas condiciones

José Ramón Correa, abogado de Azul Azul, explicó las gestiones para liberar a 104 hinchas de U. de Chile y denunció las malas condiciones en que estaban.

Por Javiera García L.

En U. de Chile hablaron de la liberación de 104 hinchas
© FOTOBAIRES/PHOTOSPORTEn U. de Chile hablaron de la liberación de 104 hinchas

Buenas noticias desde el otro lado de la cordillera. Este viernes 22 de agosto, se ordenó la liberación de los 104 hinchas de U. de Chile que fueron detenidos luego de los incidentes contra Independiente en la revancha por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La liberación de los chilenos detenidos en Argentina se dio después de las gestiones de Azul Azul y de la Embajada de Chile en Argentina, y de la visita del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, al país vecino.

José Ramón Correa, abogado de Azul Azul, conversó con Radio Cooperativa y dio más detalles sobre este logro. “Fue un trabajo que partió en los mismos minutos en que ocurrieron los incidentes, los lamentables incidentes delictuales”, relató el también director.

“El club tomó la decisión de comenzar los trabajos de custodiar a todas las personas que estaban en el estadio, a los jugadores, que no lo pasaron bien, y de obtener la pronta liberación. De eso ya han pasado largas horas y, para ser honestos, acá hay que agradecer a muchas personas que han intervenido en esto; a Su Excelencia, el señor Presidente de la República, al ministro del Interior y a muchas autoridades“, declaró.

Todos los hinchas de U. de Chile fueron liberadores | Photosport

Todos los hinchas de U. de Chile fueron liberadores | Photosport

Revelan llamada de Pablo Milad a Alejandro Domínguez para defender a U. de Chile

ver también

Revelan llamada de Pablo Milad a Alejandro Domínguez para defender a U. de Chile

Todos los hinchas de U. de Chile fueron liberados

José Ramón Correa aclaró que la cifra de 104 liberados corresponde a todos los hinchas de U. de Chile que estaban detenidos. “Es el cien por ciento (de hinchas liberados) lo que han ordenado los tribunales de justicia, a solicitud del fiscal del Ministerio Público“, dijo.

Publicidad

El abogado mencionó que “las condiciones en las que estaban detenidos eran condiciones que en regímenes democráticos no son tolerables” por el nivel hacinamiento, además de que “no les dieron alimento” y que “hubo personas heridas que no recibieron atención médica”.

Por último, destacó las gestiones también incluyeron abogados penalistas de Argentina y que “la postura era que teníamos que llevar sanos a nuestros hinchas de vuelta a Chile“.

Lee también
Abogado de la U se burla de Colo Colo por recurrir al TAS
U de Chile

Abogado de la U se burla de Colo Colo por recurrir al TAS

La respuesta del abogado de U. de Chile por la burla de Almirón
U de Chile

La respuesta del abogado de U. de Chile por la burla de Almirón

Abogado de la U da la cara tras fracaso en el TAS
U de Chile

Abogado de la U da la cara tras fracaso en el TAS

Zamorano le da una clase a todo Colo Colo de cómo apoyar a azules
Chile

Zamorano le da una clase a todo Colo Colo de cómo apoyar a azules

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo