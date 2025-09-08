Universidad de Chile clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras la decisión de la Conmebol de descalificar a Independiente, tras la tragedia en Avellaneda por la revancha de los octavos de final.

La Unidad Disciplinaria de la Conmebol decidió que el equipo argentino no siga en competencia tras la masacre que sufrieron los hinchas de la U y la mala organización del Rojo, por lo que el cuadro laico jugará en cuartos ante Alianza Lima.

El equipo chileno, eso sí, fue castigado económicamente y con la medida de jugar 7 partidos de visita y 7 de local sin público, situación que va a apelar Azul Azul.

José Ramón Correa y la apelación de la U

El abogado y director de Azul Azul, José Ramón Correa, conversó con el programa partidario Hablemos del Bulla e indicó que van por la apelación a la Conmebol.

“Los argumentos, voy a ser bien transparente, del público visitante es mas difícil de defender que de público local, pero en el público local no tenemos responsabilidad porque jugábamos afuera y todos los partidos organizados como club organizador no son situaciones iguales”, explicó.

“Conmebol impuso sanción igual a los dos clubes. Yo creo que en el derecho la base es distinguir, no puede tratar por igual cuando somos diferentes, fuimos visitantes y los partidos son desproporcionados a diferencia que a Independiente le corresponde una sanción más alta por la masacre, pero nosotros no es lo mismo”, agregó.

Por último, Correa indicó que “hay un tema de justicia que no se puede tratar por igual lo que es distinto, por ahí va la línea”.

¿Cuándo y a qué hora es la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile?

La final de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile está programada para jugarse el domingo 14 de septiembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Santa Laura.

