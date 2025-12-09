El final de la Liga de Primera 2025 también significó el momento de pagar algunas apuestas, como la que hizo un rostro de TNT Sports por Universidad de Chile.

Se trata de Jorge Pizarro, reconocido hincha de Everton, quien aseguró que si salvaban la categoría en la última fecha del torneo por ayuda del cuadro bullanguero se pintaba la cabeza.

Si bien no lo pudo hacer de forma inmediata por su participación en la Gala Crack que transmitió su casa televisiva, al día siguiente cumplió su palabra y apareció con la cabeza en colores.

Pintado de azul y rojo el hombre de Viña del Mar agradeció la ayuda que les entregó la U para mantenerse en Primera, aunque dijo que esto se debe a lo mal que lo hizo Everton durante todo el año.

Jorge Pizarro mostró el momento que le cambiaron el color del pelo por la U. Foto: Instagram.

¿Por qué Jorge Pizarro se pintó el pelo con los colores de la U?

Uno que lo incentivó a realizar esta apuesta fue su compañero en el programa de TNT Sports, “No es para tanto”, Gonzalo Fouillioux, quien también reveló fotografías en sus redes sociales.

Jorge Pizarro cumplió su palabra luego de que Everton se mantuvo en Primera División, pese a que el cuadro viñamarino perdió por 1-0 ante O’Higgins en Rancagua.

Lo que los salvo, en ese sentido, fue el triunfo de Universidad de Chile por 3-2 ante Deportes Iquique, que mandó a los dragones a Primera B, con un gran suspiro para el periodista.

Revisa cómo quedó:

