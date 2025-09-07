Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Los lesionados complican a U de Chile para la Supercopa contra Colo Colo

Los azules tuvieron el fin de semana libre, por lo que desde este lunes deben ver las evoluciones de dos de sus titulares.

Por Cristián Fajardo C.

Gustavo Álvarez trabaja movimientos en la formación de la U.
© U de ChileGustavo Álvarez trabaja movimientos en la formación de la U.

Universidad de Chile regresa el lunes a los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul, con mira a la Supercopa del domingo 14 de septiembre donde deben enfrentar a Colo Colo en el estadio Santa Laura.

Más allá de que todavía está la intención de parte de la dirigencia de Azul Azul para intentar suspender el encuentro, teniendo en cuenta de que el 18 jugarán ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana, el plantel se sigue preparando de igual forma.

En ese sentido, el técnico Gustavo Álvarez mantiene preocupaciones en su plantel, que tiene que ver con la recuperación de jugadores lesionados, que han sido baja, por ejemplo, en el Superclásico que terminó en derrota para la U en el estadio Monumental.

Se trata del portero Gabriel Castellón y el volante Israel Poblete, donde ambos, al menos hasta el viernes, todavía no se incorporan a los trabajos junto a sus compañeros.

Gabriel Castellón fue baja en la U en el Superclásico. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Gabriel Castellón fue baja en la U en el Superclásico. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Mientras U. de Chile no quiere jugar la Supercopa, este partido tiene Alianza Lima antes de la Sudamericana

ver también

Mientras U. de Chile no quiere jugar la Supercopa, este partido tiene Alianza Lima antes de la Sudamericana

¿Quiénes están lesionados en la U para la Supercopa?

Así lo informa el medio Emisora Bullanguera, donde revelan que las complicaciones por lesiones siguen siendo un problema en el presente de Universidad de Chile.

Publicidad

“Gabriel Castellón como Israel Poblete se mantienen trabajando diferenciado del plantel”, explican en primera instancia en el citado medio.

“Ambos futbolistas sufrieron lesiones musculares durante las últimas semanas, viéndose obligados a quedar marginados del equipo titular”, detallan los azules.

Por lo mismo, tampoco se han dado el tiempo para jugar un amistoso a puertas cerradas en el CDA, por lo que ahora sólo tienen en la mira los duelos ante Colo Colo y la ida con Alianza Lima.

Publicidad
Mientras Colo Colo jugó un amistoso: ¿Qué hizo U de Chile en la previa de la Supercopa?

ver también

Mientras Colo Colo jugó un amistoso: ¿Qué hizo U de Chile en la previa de la Supercopa?

Lee también
El único descartado en la U para jugar el Superclásico
U de Chile

El único descartado en la U para jugar el Superclásico

Los cambios de la U para jugar el Superclásico
U de Chile

Los cambios de la U para jugar el Superclásico

La mala noticia que complica más a la U de cara al Superclásico
U de Chile

La mala noticia que complica más a la U de cara al Superclásico

El compañero de la Roja que le habla en inglés a Brereton
Selección Chilena

El compañero de la Roja que le habla en inglés a Brereton

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo