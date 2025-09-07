Universidad de Chile regresa el lunes a los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul, con mira a la Supercopa del domingo 14 de septiembre donde deben enfrentar a Colo Colo en el estadio Santa Laura.

Más allá de que todavía está la intención de parte de la dirigencia de Azul Azul para intentar suspender el encuentro, teniendo en cuenta de que el 18 jugarán ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana, el plantel se sigue preparando de igual forma.

En ese sentido, el técnico Gustavo Álvarez mantiene preocupaciones en su plantel, que tiene que ver con la recuperación de jugadores lesionados, que han sido baja, por ejemplo, en el Superclásico que terminó en derrota para la U en el estadio Monumental.

Se trata del portero Gabriel Castellón y el volante Israel Poblete, donde ambos, al menos hasta el viernes, todavía no se incorporan a los trabajos junto a sus compañeros.

Gabriel Castellón fue baja en la U en el Superclásico. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

ver también Mientras U. de Chile no quiere jugar la Supercopa, este partido tiene Alianza Lima antes de la Sudamericana

¿Quiénes están lesionados en la U para la Supercopa?

Así lo informa el medio Emisora Bullanguera, donde revelan que las complicaciones por lesiones siguen siendo un problema en el presente de Universidad de Chile.

Publicidad

Publicidad

“Gabriel Castellón como Israel Poblete se mantienen trabajando diferenciado del plantel”, explican en primera instancia en el citado medio.

“Ambos futbolistas sufrieron lesiones musculares durante las últimas semanas, viéndose obligados a quedar marginados del equipo titular”, detallan los azules.

Por lo mismo, tampoco se han dado el tiempo para jugar un amistoso a puertas cerradas en el CDA, por lo que ahora sólo tienen en la mira los duelos ante Colo Colo y la ida con Alianza Lima.

Publicidad

Publicidad