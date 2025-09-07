Tras el fallo de la Conmebol, U. de Chile empieza a pensar en la llave contra Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Los azules clasificaron a siguiente ronda después del escándalo contra Independiente y en solo unos días enfrentarán a los limeños.

Antes de eso, el Bulla tendrá que jugar la Supercopa contra Colo Colo, aunque desde Azul Azul han manifestado sus deseos de que el duelo se suspenda y han amenazado de que, si se juega, se presentarán con juveniles el próximo 14 de septiembre en el Santa Laura.

La molestia de la U por la programación de este partido tiene que ver con la cercanía de este duelo con los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Después de enfrentar al Cacique el 14 de septiembre, la U tiene que visitar a Alianza Lima el 18 en Perú.

“Obligarnos a jugar una Supercopa el 14 de septiembre para que cuatro días después se juegue quizás el partido más importante de la U en el año, no tiene ningún sentido”, protestó Michael Clark, presidente de Azul Azul.

La U no quiere jugar la Supercopa (14) por la cercanía con la ida contra Alianza Lima (18) | Photosport

Este es el calendario de Alianza Lima antes de la Copa Sudamericana

Por su lado, Alianza Lima sí jugará el fin de semana previo a recibir a U. de Chile por la Copa Sudamericana. Los peruanos enfrentarán al Deportivo Garcilaso el sábado 13 a las 21:00 horas por la fecha 8 del Clausura del fútbol peruano.

Hay otro partido que los limeños deberían jugar antes de enfrentar a la U, porque tienen programado un partido contra Chankas el 16 de septiembre. Sin embargo, Alianza Lima ya solicitó reprogramar ese encuentro por el descanso de apenas 48 horas antes de chocar contra el Romántico Viajero.