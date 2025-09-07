La noticia de que Conmebol falló a favor de U. de Chile y descalificó a Independiente de la Copa Sudamericana pilló a jugadores de ambos equipos en la Roja. Fabián Hormazábal y Lucas Assadi por el lado del Bulla, y Felipe Loyola y Luciano Cabral por el lado del Rojo.

De hecho, la resolución de la Unidad Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol se conoció el mismo día que Chile enfrentó a Brasil en Maracaná.

Pero los futbolistas no conocieron la noticia hasta después de que terminara el encuentro, siendo un doble golpe para Loyola y Cabral. “La noticia salió cuando los jugadores ya estaban concentrados en el partido, sin celular disponible”, contó Keno Salinas desde el lugar.

Ahora, Fabián Hormazábal rompió el silencio. Desde Juan Pinto Durán, el defensor comentó: “Estoy muy contento por el fallo, pero por respeto a mis compañeros de Independiente prefiero no referirme al tema y hablar cuando esté en el club”.

Fabián Hormazábal habló en la Roja | Photosport

Fabián Hormazábal se manifiesta en la Roja

Por otro lado, Fabián Hormazábal habló de su momento en la Roja y mencionó: “Se está formando un nuevo grupo con una camada de jóvenes que tienen mucha hambre de lograr cosas y se nota en cada entrenamiento que todos se juegan la convocatoria”.

“Me lo tomo con mucha humildad. Para mí es un inicio de algo mucho mejor, intentaré mantener y mejorar mi rendimiento para seguir estando acá y hacerlo de la mejor manera en mi club”, agregó.