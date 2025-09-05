Universidad de Chile no se quedó callada y respondió a una odiosa carta de Independiente dirigida a la Conmebol, en la que se victimiza disparando contra el organismo del fútbol sudamericano, su presidente Alejandro Domínguez y contra la U como club e institución.

Cabe recordar que la Comisión Disciplinaria de la Conmebol resolvió descalificar a Independiente y darle el paso a la U a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en vista del desastre organizativo y criminales hechos ocurridos en el duelo de revanchas entre azules y rojos en Avellaneda.

Independiente incluso exigió que Conmebol elimine cualquier referencia del Rojo en el Museo de Conmebol y se devuelvan elementos del club argentino cedido para dicho propósito. La U literalmente mandó al Rojo “a llorar a la FIFA”, con la dirección incluida para que no se pierda en Zúrich.

“El Club Universidad de Chile condena enérgica y categóricamente la carta pública dirigida por el Club Atlético Independiente al señor presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), don Alejandro Domínguez Wilson-Smith, mediante la cual el CA Independiente manifiesta su repudio frente a la decisión adoptada por la Comisión Disciplinaria del ente rector del fútbol sudamericano, la que resolvió las denuncias formuladas en contra del Club Atlético Independiente y el Club Universidad de Chile y, luego, plantea una serie de manifestaciones y afirmaciones en contra de nuestra institución, de Conmebol y de su presidente, las cuales resultan inaceptables e intolerables”, inicia la declaración pública de la U.

U de Chile: “cualquier reclamo adicional a FIFA Strasse 20, 8044, Zúrich, Suiza”

Agregan que “a este respecto, cabe señalar que el Club Universidad de Chile no concuerda con las sanciones aplicadas por el órgano de primera instancia en contra de nuestra institución, pero ello sólo nos confiere el derecho de recurrir a las instancias de revisión correspondientes y no a denostar ni injuriar a nadie”.

“Esto último incluye al propio Club Atlético Independiente y a su dirigencia, quienes insisten en promover el odio y en ejercer la violencia -ahora a través de una carta- en contra de nuestro club, de la Conmebol y de su presidente, quien por cierto, no tiene intervención ni injerencia sobre los órganos disciplinarios de la confederación, los cuales son autónomos”, complementan los azules.

Independiente nunca estuvo en ventaja contra la U, no supo organizar la revancha y se hace la vístima: respuesta azul con la dirección de la FIFA. ¡Jaque mate!

La U sostiene irónica que “todos los clubes que participamos de competencias internacionales conocemos (o tenemos la obligación de conocer) las normativas que rigen dichas competencias, así como la reglamentación interna y disciplinaria del ente rector del fútbol sudamericano. Asimismo, al participar de dichas competiciones y de la orgánica sudamericana -por intermedio de nuestras federaciones- aceptamos acogernos a sus órganos jurisdiccionales, lo que otorga la posibilidad, a todos los clubes del continente, de reclamar las decisiones jurisdiccionales, en la sede correspondiente”.

“En este sentido, le recordamos al Club Atlético Independiente que existen instancias de apelación y de reclamación previstas en la normativa Conmebol y que, cualquier reclamo adicional, pueden hacerlo -por intermedio de su federación- dirigido a FIFA Strasse 20, 8044, Zúrich, Suiza. Finalmente, el Club Universidad de Chile se reserva expresamente todas las acciones y derechos que pueda ejercer en contra del Club Atlético Independiente y su dirigencia”, sentenció la U. Jaque mate.

Ahora habrá que ver si, dentro de esas exigencias de “devolución” de Independiente a la Conmebol, en la directiva del Rojo aprovechan de devolver las Copas Libertadores 1973 y 1975, ganadas con polémica y manos sucias a Colo Colo y Unión Española.