Universidad de Chile está en cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 tras la determinación de la Conmebol de descalificar a Independiente, como principal responsable de la barbarie ocurrida en la revancha del estadio Libertadores de América.

Cabe recordar que el duelo de vuelta por los octavos de final del torneo continental fue suspendido momentáneamente en primera instancia por incidente entre hinchas azules y rojos. Minutos después vino una encerrona criminal de los barristas de Independiente, y la policía argentina, contra los chilenos. Eso llevó a cancelar el encuentro.

Conmebol determinó en el escritorio la clasificación del Chuncho y la eliminación de Independiente, además de siete partidos a puertas cerradas como local y siete duelos sin público visitante, más una multa económica para ambos clubes.

En redes sociales el llanto de la prensa argentina por la eliminación de Independiente fue insólito, casi como si vivieran en otro mundo o si no supieran analizar ni contrapesar los incidentes y pruebas en video que recorrieron el mundo.

Realidad paralela: “fallo escandaloso contra Independiente”

Uno de ellos fue el periodista argentino de TyC Sports, Gastón Edul, quien en X publicó “confirmado: se decidió descalificar a Independiente de la Copa Sudamericana y que U. de Chile pase a cuartos de final“.

El llanto de Edul: ¿vivirá en otra realidad?

“Un fallo escandaloso. Sienta un precedente peligroso. Este fallo va a ser recordado con el paso de los años“, sentencia la publicación que sí es escandalosa.

Cabe recordar que, al momento de la suspensión, Universidad de Chile rescataba un empate 1-1 en la revancha, con ventaja global de 2-1 tras la victoria de 1-0 en la ida del Estadio Nacional. Y para la prensa argentina tampoco es relevante que Independiente era responsable de la organización y una seguridad inexistente, tanto para hinchas locales como visitante. Y no hubo víctimas fatales de milagro.

Así, ahora hay que esperar la apelación de Independiente y la U con plazo de siete días. Mientras, Gastón Edul hace el loco y los hinchas chilenos lo ponen en su sitio a través de redes sociales. Incluso algunos destacados periodista nacionales le dejaron respuestas en su ex Twitter.

