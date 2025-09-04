La Conmebol habló: Independiente fue eliminado de la Copa Sudamericana 2025 y Universidad de Chile accede a los cuartos de final tras cancelarse el partido de revancha por los octavos de final, en el estadio Libertadores de América, en Avellaneda.

El duelo fue suspendido de momento en primera instancia por incidentes entre hinchas azules y los del Rojo, pero lo que vino después fue una cobarde y criminal encerrona de barristas de Independiente y la policía argentina a los fanáticos de la U. Ahí el duelo fue cancelado.

Pese a la clasificación, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, emitió un comunicado en el que manifestó su molestia con la Conmebol, que además impuso una sanción de siete partidos a puertas cerradas como local para la U en lo que venga a nivel continental.

“Hemos sido notificados por Conmebol sobre la resolución del partido del 20 de agosto pasado contra Independiente. Si bien creemos que se ha hecho justicia en lo deportivo al darse por ganadora a Universidad de Chile en la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana, no podemos estar tranquilos por la sanción de jugar siete partidos sin público como locales“, manifestó Clark en una transmisión en vivo por el canal de YouTube del Chuncho.

ver también Conmebol toma decisión y Universidad de Chile clasifica a los cuartos de final de la Sudamericana

La U no quiere siete partidos de castigo como local

El timonel azul agregó que “sentimos que darnos como ganadores es lo que correspondía luego que el partido no pudo terminar de jugarse por una barbarie donde, de milagro, no hubo muertos. Y que se produjo por culpa de la mala organización del club anfitrión y de la falta de garantías entregadas por las autoridades locales“.

Publicidad

Publicidad

“Lamentamos profundamente que este fallo afecte por siete partidos a nuestro público local, que ha tenido un comportamiento ejemplar durante los duelos disputados este año en las Copas Libertadores y Sudamericana”, complementó.

El presidente de Azul Azul añadió que “analizaremos las acciones que podamos realizar para intentar revertir esta situación, y desde ya les contamos que estamos trabajando en la apelación“.

ver también “No pesamos nada, la sanción a Colo Colo fue…”: Johnny Herrera furia por castigo al público de U de Chile

“El mal comportamiento de unos delincuentes ha generado un enorme problema para nuestros seguidores, por esta razón continuaremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para sancionar a los causantes de este enorme perjuicio en contra de nuestro club y sus hinchas“, sentenció Clark.

Publicidad