Copa Sudamericana

Martín Liberman advierte que Alianza Lima tendrá “ventaja deportiva” contra u de Chile o Independiente

Es un hecho: Alianza Lima tendrá ventaja contra la U o Independiente por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El análisis del Colorado Liberman.

Por Diego Jeria

Liberman advierte: la U tendrá desventaja deportiva contra Alianza Lima.
© FOTOBAIRES/PHOTOSPORTLiberman advierte: la U tendrá desventaja deportiva contra Alianza Lima.

Universidad de Chile e Independiente siguen a espera del fallo del Comité de Disciplina de Conmebol, por el partido cancelado por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el estadio Libertadores de América, en Avellaneda.

La Conmebol se puso plazo hasta este 5 de septiembre para hacer oficial la determinación con los castigos, considerando que Alianza Lima espera rival para los cuartos de final.

A espera de resolver el clasificado, probablemente la U, es un hecho que tanto los azules como independiente verán sanciones para sus partidos y no podrán jugar con público local ni como visitante en sus próximas presentaciones internacionales.

En Argentina el periodista Martín Liberman ya avisa que Alianza Lima tendrá una ventaja desde ya, sean los cuartos de final contra Universidad de Chile o Independiente, considerando los incidentes y cobarde encerrona sufrida por los hinchas azules en manos de barristas rojos.

Contra Alianza sin público de local ni visitante

Supongamos que gana Independiente, ¿la gente de Alianza Lima va a poder venir a Argentina después de lo que acaba de pasar?“, dijo Liberman en su canal de YouTube.

Agregó que “en caso que gane Universidad de Chile, ¿los de Alianza podrán ir a Chile? No pues. No es contra Alianza, el club local tendrá un castigo que es su cancha y no puede admitir público“.

Alianza Lima tendrá una ventaja deportiva contra el que sea, porque va a jugar sin público de visitante y podrá tener a su público en condición de local“, sentenció Liberman.

En cuartos de final de Copa Sudamericana, Alianza Lima afrontará la ida de local en el estadio Alejandro Villanueva de Perú, el jueves 18 de septiembre. La vuelta, a confirmar escenario, está pactada para el jueves 25 de este mismo mes.

