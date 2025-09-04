Universidad de Chile y todos sus hinchas están a la espera del fallo de Conmebol, por el cancelado partido ante Independiente, en la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Al momento de la detención del partido, por los gravísimos hechos sucedidos con los hinchas, la U dominaba por un marcador global de 2-1 en la serie ante los argentinos, lo que será, según informaciones, lo que prime en la decisión.

El periodista peruano Enrique de la Rosa entregó detalle de lo que dirá el fallo de Conmenol, donde se dará como vencedor a la U, pero la única diferencia estará en los años que serán castigados ambos clubes sin público.

En ese sentido, adelanta que en la serie ante Alianza Lima la U no contará con sus hinchas en ninguno de los dos partidos, además que serán más temporadas en que esto se repita.

Los hinchas de la U no podrán ir a los duelos con Alianza Lima. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

¿Cuántos años de castigo tendrá U de Chile?

El periodista Enrique de La Rosa ha entregado un dato clave de la decisión que todos esperan en Conmebol, donde confirma que será Universidad de Chile quien enfrente a Alianza Lima.

“la información es que van a fallar el jueves y todo indica que va a ser clasificado U. de Chile. Sabemos que, mientras no se haga oficial, no lo podemos confirmar, pero todo se está moviendo para que Alianza Lima juegue con la U. de Chile”, explicó.

En ese sentido, asegura que en el castigo más fuerte será para ambos equipos, aunque habrá una diferencia entre los dos planteles, donde la U será dos años sin sus hinchas.

“Y me dieron un extra: que el partido de la U. de Chile sería sin público allá, sin visitantes acá, lógicamente. Lo van a sancionar 2 años sin público; la U. de Chile e Independiente están entre 2 y 3 años, y que la U. de Chile ha elegido -en caso sea el clasificado- jugar en Coquimbo“, finalizó.

