Universidad de Chile está a la espera de que Conmebol entregue el fallo sobre el partido ante Independiente. En Azul Azul hay plena confianza en que se les dará como ganadores, por lo que deben buscar estadio para recibir en cuartos de final a Alianza Lima.

El elenco chileno no podrá usar el Estadio Nacional, pues estará disponible solamente para el Mundial Sub 20 durante alguna semanas. Por ende, debe salir de Santiago.

Se especuló que los azules jugarían en Coquimbo, siendo locales en el Francisco Sánchez Rumoroso. Sin embargo, no hay ninguna solicitud oficial según señalan desde el municipio.

Coquimbo no ha recibido solicitud formal de U. de Chile

Así lo dio a conocer El Día, medio de la región de Coquimbo. “Barajan distintas alternativas para jugar, entre ellas, el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo y el Ester Roa Rebolledo de Concepción”, admiten.

Independiente y la U. de Chile aguardan por la resolución de Conmebol

“Desde la administración porteña, eso sí, señalaron que no han existido contactos oficiales con la “U” para arrendar el recinto coquimbano“, establecen de manera tajante.

Publicidad

Publicidad

También está la chance de llevar el partido al Sausalito, en Viña del Mar. Considerando que seguramente se jugará sin público, la menor capacidad del recinto de la Quinta Región no será un asunto importante.

ver también Avisan que tanto la U como Independiente saldrán perdiendo de la Conmebol: “Alianza Lima tendrá…”

De todas formas hay que esperar que salga la resolución final de Conmebol, la que estará disponible hoy o mañana y hay muchos escenarios posibles.

Uno de ellos, incluso, es completar el segundo tiempo del partido en Asunción. Esos 45 minutos dirimirían de manera deportiva al clasificado a los cuartos de final de Copa Sudamericana.

Publicidad