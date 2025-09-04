El fallo de la Conmebol sobre el partido de Independiente y Universidad de Chile es inminente. Y en Argentina se animaron a señalar que hay dos opciones que no correrán en la determinación final.

En el programa partidario Infierno Rojo, el periodista Lucas Arzeno, el mismo que señaló en un instante que no quiere más futbolistas chilenos en el club de Avellaneda, entregó la información que maneja.

“Me descartan escenarios. No diré que tengo la decisión final, pero sí puedo afirmar y descartar ciertos escenarios”, comentó en una primera instancia.

“Se hablaban de cuatro posibilidades, pero hace 5 minutos me dan un solo escenario posible. Es alguien que maneja cuestiones legales de Conmebol, que está en el círculo íntimo de Conmebol. Confío plenamente en esta fuente, nunca me defraudó”, estableció.

Independiente y U. de Chile aguardan el fallo de Conmebol

Pasará U. de Chile o Independiente por secretaría

Arzeno aclaró que “créanme, no voy a jugar con ustedes. Estoy en condiciones de afirmar algo, que no es la resolución final de si pasa U. de Chile o Independiente. Pero confío a muerte en esta fuente de Conmebol, que siempre me dio data de primera mano”.

“Voy a ir descartando escenarios. El primero es que ambos equipos queden eliminados de la competición. Me dicen que la Conmebol ya habría decidido que no es posible que ambos queden fuera de la próxima instancia. No corre que ambos queden eliminados”, expresó.

Luego aclaró que tampoco es posible reanudar el duelo. “El otro escenario que no corre más… estoy en condiciones de descartar que se juegue el partido”, manifestó.

“El equipo que pasa a la próxima instancia será por escritorio, por la resolución de Conmebol. Pero ya estaría la decisión final”, indicó Arzeno.

