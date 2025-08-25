Triste espectáculo es el que se vivió en Argentina la semana pasada entre las barras de Universidad de Chile e Independiente en Copa Sudamericana, que terminó en una masacre a los chilenos.

Esto desencadenó que incluso medios partidarios del Rojo estén echando más leña a la hoguera. En vez de enviar un mensaje pacífico, insisten en un clima de violencia, como lo hizo el periodista partidario Lucas Arzeno.

En el programa Infierno Rojo de Youtube, comentó que los jugadores chilenos del club trasandino lo han pasado mal. “Felipe Loyola tuvo que cerrar Instagram porque recibía muchas amenazas y comentarios desmedidos. Galdames limitó las publicaciones, por los chilenos”, dijo.

Luego comentó el tema de Emily Muñoz, que jugaba en Independiente y decidió dejar el club tras lo sucedido. De mala manera dijo Arzeno que “después hay una jugadora chilena del futsal femenino dio un paso al costado por esto que pasó, pues es hincha de la U. Que se vaya, nadie la detiene”.

La barbarie de Avellaneda sigue entregando coletazos

Periodista de Independiente se pone hostil con los chilenos

Sin mostrar la más mínima cordura, empezó a tomar el asunto ocasionado por un grupo de delincuentes de ambos lados como un problema limítrofe entre dos países.

“Y la verdad, aunque esto suene feo, sacando a estos jugadores Galdames y Loyola que uno les tomó cariño, si fuera por mí no quiero ver nunca más un chileno en Independiente“, señaló.

Incluso admite que “sé que está mal lo que digo, pero a mí no me simpatizan, a los chilenos y los ingleses déjamelos lejos”.

Finalmente, y a pesar de que es evidente que quiere ganar aplausos fácil, señala que “esto no es vendida de humo, es una realidad. Así es que la chilena del futsal que se vaya a jugar a Chile o donde sea”.

